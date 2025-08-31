domingo, 31 agosto 2025
Fale conosco

Fortes emoções e grandes encontros marcam a FITA 2025 na noite de sábado, 30

Espetáculos ‘Rita Lee’ e ‘E Vocês Quem São? foram apresentados ao público na Tenda Enel e no Teatro Municipal de Angra

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Angra dos Reis – A noite começou com a Tenda Enel lotada para o aguardado espetáculo Rita Lee – Uma Autobiografia Musical. Em uma performance arrebatadora, Mel Lisboa deu vida à rainha do rock brasileiro, conduzindo o público a uma viagem nostálgica e vibrante, que reviveu músicas inesquecíveis e trouxe de volta ícones como Gal Costa, Gilberto Gil, Raul Seixas e até Hebe Camargo. O clima de celebração fez a plateia cantar junto, se divertir e sair com o coração aquecido e um gostinho de quero mais. Entre os presentes, estavam o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni; o prefeito Cláudio Ferreti, a primeira-dama Beth Brito, a deputada estadual Célia Jordão e o ex-prefeito Fernando Jordão, reforçando o prestígio do festival.

Baseado no best-seller de Rita Lee, o espetáculo narra sua vida sem filtros, revelando amores, discos, escândalos e a coragem de ser quem sempre foi. 

“Foi uma emoção enorme, muito bom voltar depois de tantos anos e ver o quanto o festival evoluiu, cresceu. Está com uma curadoria maravilhosa, peças maravilhosas. Eu tenho um carinho enorme pela Fita e esto muito feliz de estar aqui”, declarou, emocionada com a recepção, Mel Lisboa.

No Teatro Municipal, o público foi impactado por E Vocês Quem São?. Um espetáculo potente que revisita a história do Brasil sob a ótica das vozes silenciadas. Com emoção, poesia e coragem, a peça denunciou o racismo estrutural e questionou quem escreve a “versão oficial” dos fatos. Uma experiência transformadora que deixou a plateia em reflexão. 

“É tão difícil fazer teatro nesse país, é tão difícil viver de arte… Por isso, é muito louvável e admirável um festival dessa magnitude, dessa grandeza. Isso dá um orgulho, isso dá uma força pra gente”, destacou o ator Samuel de Assis.

A programação segue neste domingo, 31 de agosto, prometendo mais momentos inesquecíveis. Às 19h, na Tenda Enel, será a vez de Por que não nós?, um mergulho provocativo e bem-humorado no universo da masculinidade. Na sequência, o público será novamente presenteado com a presença de Mel Lisboa em Madame Blavatsky – Amores Ocultos, às 21h, no Teatro Municipal.

A FITA 2025 tem patrocínio da Enel Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro — por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura —, além da correalização da Prefeitura de Angra dos Reis, através da TurisAngra.

Você também pode gostar

BP: Gustavo Mioto e Belo foram as atrações...

Caso de cão baleado é assumido por secretaria...

Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá...

Espetáculo “Um Armorial Amoroso Para Ariano Suassuna” chega...

Banco de Olhos de Volta Redonda amplia ações...

Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã, neste...

Após denúncia, drogas são apreendidas no Bairro do...

Durante patrulhamento, PM apreende cocaína em Paty do...

Moradores de Barra Mansa participam de Descarte Solidário

Museu Vassouras é inaugurado com presença do governador...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996