Fortes emoções e grandes encontros marcam a FITA 2025 na noite de sábado, 30

Angra dos Reis – A noite começou com a Tenda Enel lotada para o aguardado espetáculo Rita Lee – Uma Autobiografia Musical. Em uma performance arrebatadora, Mel Lisboa deu vida à rainha do rock brasileiro, conduzindo o público a uma viagem nostálgica e vibrante, que reviveu músicas inesquecíveis e trouxe de volta ícones como Gal Costa, Gilberto Gil, Raul Seixas e até Hebe Camargo. O clima de celebração fez a plateia cantar junto, se divertir e sair com o coração aquecido e um gostinho de quero mais. Entre os presentes, estavam o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni; o prefeito Cláudio Ferreti, a primeira-dama Beth Brito, a deputada estadual Célia Jordão e o ex-prefeito Fernando Jordão, reforçando o prestígio do festival.

Baseado no best-seller de Rita Lee, o espetáculo narra sua vida sem filtros, revelando amores, discos, escândalos e a coragem de ser quem sempre foi.

“Foi uma emoção enorme, muito bom voltar depois de tantos anos e ver o quanto o festival evoluiu, cresceu. Está com uma curadoria maravilhosa, peças maravilhosas. Eu tenho um carinho enorme pela Fita e esto muito feliz de estar aqui”, declarou, emocionada com a recepção, Mel Lisboa.

No Teatro Municipal, o público foi impactado por E Vocês Quem São?. Um espetáculo potente que revisita a história do Brasil sob a ótica das vozes silenciadas. Com emoção, poesia e coragem, a peça denunciou o racismo estrutural e questionou quem escreve a “versão oficial” dos fatos. Uma experiência transformadora que deixou a plateia em reflexão.

“É tão difícil fazer teatro nesse país, é tão difícil viver de arte… Por isso, é muito louvável e admirável um festival dessa magnitude, dessa grandeza. Isso dá um orgulho, isso dá uma força pra gente”, destacou o ator Samuel de Assis.

A programação segue neste domingo, 31 de agosto, prometendo mais momentos inesquecíveis. Às 19h, na Tenda Enel, será a vez de Por que não nós?, um mergulho provocativo e bem-humorado no universo da masculinidade. Na sequência, o público será novamente presenteado com a presença de Mel Lisboa em Madame Blavatsky – Amores Ocultos, às 21h, no Teatro Municipal.

A FITA 2025 tem patrocínio da Enel Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro — por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura —, além da correalização da Prefeitura de Angra dos Reis, através da TurisAngra.