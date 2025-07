Furlani e Castro lançam Estação de Tratamento de Água da Região Leste em BM

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinaram, nesta quarta-feira (30), a escritura da compra do terreno da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Região Leste, que abriga cerca de 40 mil habitantes distribuídos em mais de 20 bairros. O investimento é de aproximadamente R$ 47,4 milhões, com recursos do próprio município. A nova unidade será construída na Rodovia Sérgio Braga, próximo à entrada do bairro Vila Elmira.

Na ocasião, também foram entregues um cheque simbólico, no valor de R$ 5,7 milhões, que vão garantir a manutenção do Restaurante do Povo até o mês de dezembro, e 24 novas viaturas para a Polícia Militar, que atuarão na cidade.

Com capacidade de gerar 150 litros por segundo, a ETA da Região Leste terá um reservatório capaz de armazenar dois milhões de litros, além de abranger a rede de distribuição em seis quilômetros por toda a localidade.

“Esta será a nossa sétima estação de tratamento. As que já temos são: Nova, São Sebastião, Colônia, Vista Alegre, Antônio Rocha e Floriano. A nova ETA é uma demanda histórica da população e vai garantir maior qualidade no abastecimento de água tratada, ampliando a capacidade de atendimento, reforçando a segurança hídrica do município e independência de abastecimento, pois hoje toda a Região Leste de Barra Mansa é abastecida pela ETA Belmonte, localizada na cidade de Volta Redonda”, detalhou o diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos.

O prefeito Luiz Furlani destacou que as obras da ETA fazem parte de um pacote de ações estruturantes que visam o desenvolvimento sustentável da cidade.

“Hoje é um dia histórico para Barra Mansa. A Estação de Tratamento de Água da Região Leste é uma conquista que vai transformar a realidade de milhares de famílias. Me comprometi com essa região tão importante e hoje estamos aqui para cumprir essa promessa. Agradeço o governador Cláudio Castro, que é o melhor governador da história de Barra Mansa. O senhor nos ajudou com o Limpa Rio, Limpa Rio Margens, Restaurante Popular, entre tantas outras coisas. Agora está aqui, para concretizar junto conosco um sonho de mais de 40 mil barra-mansenses”, afirmou Furlani.

O governador Cláudio castro afirmou que, nos últimos anos, vem tratando o interior com a dignidade que o interior merece.

“Fizemos o maior investimento da história da segurança pública pelo terceiro ano consecutivo. Nós ultrapassamos a casa de R$ 16 bilhões investidos na segurança pública. Em relação à nossa pauta ambiental, o Rio de Janeiro voltou a ser vanguarda. Nós conseguimos botar água na torneira de milhões de pessoas que não tinham água. Hoje a gente lança aqui um grande investimento que vai levar a água para mais 40 mil. Eu não tenho dúvida, Fulani, que você coloque o seu nome na história dessa cidade e desse povo”, disse Castro.

No evento, também estiveram presentes os secretários de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade; Turismo, Gustavo Tutuca; Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; Polícia Militar, Coronel Menezes; o subsecretário estadual de Articulação Institucional, Rodrigo Drable; o presidente do Inea RJ, Renato Jordão Bussiere; os deputados Aureo Ribeiro (federal), Gutemberg Reis (federal), André Corrêa (estadual), Célia Jordão (estadual), Rosenverg Reis (estadual), Munir Francisco (estadual), Douglas Ruas (estadual); os prefeitos Antonio Francisco Neto (Volta Redonda), Alexandre Serfiotis (Porto Real), Babton Biondi (Rio Claro), Jorge Henrique (Mendes), Kaio Márcio (Itatiaia), Luciano Muniz (Pinheiral) e Saulo de Tarso (Valença); a secretária de Barra Mansa de Assistência Social e primeira-dama, Joseane Ricarte; o presidente da Câmara de Vereadores de Barra Mansa, Paulo Sandro e demais parlamentares; secretários municipais e servidores.