quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Guarda Ambiental flagra 60 galos vítimas de maus-tratos em Barra Mansa

Animais estavam feridos e presos em pequenas baias; ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia

by alice couto

Foto: Divulgação

Barra Mansa – A Guarda Ambiental de Barra Mansa flagrou nesta quarta-feira (3), 60 galos que supostamente eram utilizados para a realização de rinhas, no bairro Jardim América. Os agentes chegaram ao local após denúncia anônima de maus-tratos. Algumas aves estavam presas em pequenas baias e apresentavam diversos ferimentos, indício de que estavam sendo utilizadas na realização da prática criminosa.

O veterinário da Vigilância em Saúde Ambiental, Gilberto Bruno, ressaltou que os animais estavam sob condições insalubres. “Alguns animais estavam feridos e presos em baias, algumas com apenas 1 metro de altura e teto de zinco – podendo gerar um estresse térmico para eles. Algumas estavam com muitas fezes. Sem contar que em uma área urbana é proibida a criação de animais de produção, como porcos, ovinos e as aves encontradas. O dono do local não possui registro de criador, o que se enquadra em uma prática irregular”, destacou.
Veterinários da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais também estão acompanhando o caso.
O responsável pelo local foi conduzido à 90ª DP para o Registro de Ocorrência, que estava em andamento até o fechamento desta reportagem. A situação dos animais e a realização de rinhas configuram crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei Federal 9.605 de 1998. A multa pode chegar a R$ 600,00 por animal, conforme previsto na Lei Municipal 4.330 de 2014.

 

Você também pode gostar

PRF prende motociclista sem CNH na Dutra, em...

Resende realiza atividades do Programa Calçada Acessível em...

Vereador Denilson ‘Ligeirinho’ é morto a tiros em...

Estado do Rio lança programa de apoio ao...

Guarda Ambiental resgata 60 galos suspeitos de serem...

Veja os principais pontos de segundo dia do...

Voltaço finaliza preparação antes de encarar o Paysandu...

Volta Redonda registra queda de até 64% na...

Senado aprova PEC que muda regras dos precatórios

Prefeitura leva alunos e pessoas com deficiência ao...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996