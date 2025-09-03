Guarda Ambiental flagra 60 galos vítimas de maus-tratos em Barra Mansa

Barra Mansa – A Guarda Ambiental de Barra Mansa flagrou nesta quarta-feira (3), 60 galos que supostamente eram utilizados para a realização de rinhas, no bairro Jardim América. Os agentes chegaram ao local após denúncia anônima de maus-tratos. Algumas aves estavam presas em pequenas baias e apresentavam diversos ferimentos, indício de que estavam sendo utilizadas na realização da prática criminosa.
O responsável pelo local foi conduzido à 90ª DP para o Registro de Ocorrência, que estava em andamento até o fechamento desta reportagem. A situação dos animais e a realização de rinhas configuram crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei Federal 9.605 de 1998. A multa pode chegar a R$ 600,00 por animal, conforme previsto na Lei Municipal 4.330 de 2014.