Guarda Municipal remove moto com dispositivo antirradar das ruas de VR

Volta Redonda – A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) removeu ao depósito público municipal, nesta sexta-feira (22), uma motocicleta Honda CB/1000 equipada com um dispositivo antirradar, mecanismo que esconde a placa do veículo e é utilizado para burlar fiscalizações de trânsito. O equipamento é proibido por lei e facilita a fuga de motociclistas infratores, colocando em risco a segurança viária.

A ação teve início após um guarda municipal, em patrulhamento, emitir um alerta sobre a moto que seguia em alta velocidade em direção à Ilha São João, próximo à sede da corporação. O deslocamento do veículo foi acompanhado por câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que auxiliaram no cerco.

Próximo à GMVR, o condutor não obedeceu a uma ordem de parada de guardas municipais e entrou no espaço de um feirão de veículos que é realizado na Ilha São João, onde acabou abordado. Durante a fiscalização, foi constatado que além do dispositivo antirradar, a motocicleta também circulava sem retrovisores, itens obrigatórios de segurança.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), utilizar equipamento que oculte ou dificulte a leitura da placa é considerado uma infração gravíssima, sujeito a multa, perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. O condutor foi autuado e a motocicleta ficou apreendida na sede da Guarda Municipal.

“Sabemos que as motos, principalmente as sem identificação ou com dispositivos para burlar a fiscalização, podem ser usadas para a prática delituosa pela facilidade de fuga. A fiscalização é fundamental para coibir práticas ilegais. Parabenizo aos guardas municipais por estarem atentos. Nossa missão é garantir uma cidade cada vez mais segura, preservando vidas”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.