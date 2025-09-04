sexta-feira, 5 setembro 2025
Homem é preso com drogas em condomínio de Volta Redonda

Operação do GAT I resulta na detenção de um homem e apreensão de grande quantidade de cocaína

by alice couto

Volta Redonda – Agentes do Grupamento de Ações Táticas I da 1ª Cia do 28º Batalhão da Polícia Militar realizaram, na tarde desta quinta-feira (4), uma ação no condomínio Minha Casa Minha Vida no bairro Roma II, após receberem uma denúncia do setor de inteligência sobre tráfico de drogas na unidade.

Durante a abordagem, um homem foi detido com um rádio transmissor e uma mochila contendo 182 pinos de cocaína de R$ 10, R$ 20 e R$ 30 e R$ 50. O suspeito foi conduzido à 93ª DP, onde o caso foi registrado e segue em andamento.

