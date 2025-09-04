sexta-feira, 5 setembro 2025
Homem é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa

Suspeito de 29 anos tentou fugir durante abordagem e foi encontrado com rádio transmissor

by alice couto

Foto; Divulgação

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, coordenados pelo delegado titular Dr. Marcus Montez, em parceria com o Grupamento de Ações Táticas II do 28º Batalhão da Polícia Miltiar, prenderam, na noite desta quinta-feira (4) um homem de 29 anos, no bairro Paraíso (Predinhos).

O suspeito possui duas anotações criminais por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Durante a ação, as equipes receberam informações de que havia comércio de drogas na região. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir. Com ele, os agentes encontraram um rádio transmissor.

O suspeito foi encaminhado à 90ª DP para registro de ocorrência.

