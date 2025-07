Hospital Municipal de Itatiaia passa por reforma no telhado

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia anunciou nesta terça-feira (29) que realiza obras de reforma e melhorias no telhado do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros. O serviço consiste na troca de todo o telhado da unidade hospitalar.

Segundo a entidade, o telhado do Hospital Municipal vem sofrendo com problemas há bastante tempo, o que prejudica nos atendimentos e serviços à população. Ao longo desses anos, o Hospital Municipal foi afetado com goteiras, infiltrações e vazamentos, principalmente nos períodos de chuva.

A nova intervenção busca oferecer mais segurança e solução dos problemas para os profissionais que trabalham na unidade e para os pacientes que buscam os atendimentos diariamente.

“A troca de todo o telhado do hospital é mais uma etapa importante do trabalho que estamos realizando para oferecer uma saúde pública de qualidade à população de Itatiaia. Seguimos trabalhando com muito planejamento e empenho para garantir mais segurança, conforto e dignidade aos pacientes que chegam ao hospital e aos funcionários que se dedicam diariamente”, afirmou o prefeito Kaio Márcio.

Além disso, o Hospital Municipal também passa por obras de reforma e ampliação do Pronto-Socorro. O cronograma inclui a construção de banheiro com acessibilidade, reforma dos consultórios médicos, reparos no espaço dos médicos e na sala de triagem, e ampliação da área de espera dos pacientes na recepção.