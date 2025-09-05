sexta-feira, 5 setembro 2025
Fale conosco

HSJB bate recorde e realiza mais de 4,4 mil cirurgias em 2025

Crescimento de 15% em relação a 2024 e reforça destaque em oftalmologia, gineco-obstetrícia e traumato-ortopedia

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB) registrou crescimento de 15% no número de cirurgias realizadas até agosto de 2025, passando de 3.863 procedimentos em 2024 para 4.466 neste ano. O avanço é destaque em especialidades como oftalmologia, com aumento de mais de 300%, além de gineco-obstetrícia e traumato-ortopedia, que também registraram crescimento significativo.

As especialidades que merecem destaque são a oftalmologia, com aumento de mais de 300%, passando de 92 para 381 procedimentos realizados nos primeiros oito meses do ano; gineco-obstetrícia, que cresceu mais de 14% (847 para 969); e traumato-ortopedia com 13% a mais (1.060 para 1.207). Também tiveram crescimento as cirurgias urológicas, vasculares, neurocirurgia, bucomaxilofacial e de Proctologia.

Recordes também no mês de agosto

Somente no mês de agosto deste ano, o Hospital São João Batista realizou 641 cirurgias em nove especialidades, contra 541 realizadas em agosto de 2024. Neste período, a unidade registrou crescimento em traumato-ortopedia, urologia, cirurgia-geral, gineco-obstetrícia, neurocirurgia, bucomaxilofacial e oftalmologia. O hospital ainda fez cirurgias vasculares e toráxicas.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, reforça que os recordes sucessivos no número de cirurgias são resultado dos investimentos feitos pela administração municipal. “Desde 2021, com o trabalho de recuperação da unidade, o hospital passou por reformas, ganhou novos equipamentos e promoveu capacitação e valorização das equipes. Tudo isso, resultou em melhor atendimento à população, incluindo o aumento do número de cirurgias”, disse Faria, lembrando que, em breve, o HSJB vai ganhar um prédio anexo, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento e a oferta de cirurgias.

“Pegamos o hospital em condições ruins e iniciamos uma verdadeira força-tarefa para recuperar o local, e contamos com parceiros como o Governo do Estado e o deputado federal Doutor Luizinho, que acreditaram e acreditam em Volta Redonda, nos ajudando a melhorar a saúde para nossa população”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Você também pode gostar

Angra Futsal busca segunda vitória na Copa Sul...

Ordem Pública realiza operação e derruba barreira no...

BM: Ruas do Centro passam por recomposição asfáltica...

VR leva jovens do Santo Agostinho para conhecer...

UFF-VR inaugura supercomputador para impulsionar pesquisas avançadas

Saae-BM realiza manutenção em bomba principal que abastece...

Prefeitura de Volta Redonda recebe Pinheiral para conhecer...

Pinheiral lança festival de curtas “EduCannes” para estudantes

Resende amplia vacinação contra HPV para jovens de...

FBG garante transporte para jovens no Desfile de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996