HSJB bate recorde e realiza mais de 4,4 mil cirurgias em 2025

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB) registrou crescimento de 15% no número de cirurgias realizadas até agosto de 2025, passando de 3.863 procedimentos em 2024 para 4.466 neste ano. O avanço é destaque em especialidades como oftalmologia, com aumento de mais de 300%, além de gineco-obstetrícia e traumato-ortopedia, que também registraram crescimento significativo.

As especialidades que merecem destaque são a oftalmologia, com aumento de mais de 300%, passando de 92 para 381 procedimentos realizados nos primeiros oito meses do ano; gineco-obstetrícia, que cresceu mais de 14% (847 para 969); e traumato-ortopedia com 13% a mais (1.060 para 1.207). Também tiveram crescimento as cirurgias urológicas, vasculares, neurocirurgia, bucomaxilofacial e de Proctologia.

Recordes também no mês de agosto

Somente no mês de agosto deste ano, o Hospital São João Batista realizou 641 cirurgias em nove especialidades, contra 541 realizadas em agosto de 2024. Neste período, a unidade registrou crescimento em traumato-ortopedia, urologia, cirurgia-geral, gineco-obstetrícia, neurocirurgia, bucomaxilofacial e oftalmologia. O hospital ainda fez cirurgias vasculares e toráxicas.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, reforça que os recordes sucessivos no número de cirurgias são resultado dos investimentos feitos pela administração municipal. “Desde 2021, com o trabalho de recuperação da unidade, o hospital passou por reformas, ganhou novos equipamentos e promoveu capacitação e valorização das equipes. Tudo isso, resultou em melhor atendimento à população, incluindo o aumento do número de cirurgias”, disse Faria, lembrando que, em breve, o HSJB vai ganhar um prédio anexo, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento e a oferta de cirurgias.

“Pegamos o hospital em condições ruins e iniciamos uma verdadeira força-tarefa para recuperar o local, e contamos com parceiros como o Governo do Estado e o deputado federal Doutor Luizinho, que acreditaram e acreditam em Volta Redonda, nos ajudando a melhorar a saúde para nossa população”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.