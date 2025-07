Inea realiza 1º Encontro de Astroturismo na Pedra Selada

Visconde de Mauá – O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), reuniu, no sábado (26), 116 pessoas no I Encontro de Astroturismo da unidade de conservação localizada em Visconde de Mauá. Dentre os participantes, estavam turistas, alunos e moradores da região. Ao longo da programação, a organização ofereceu diversas sessões do Planetário, com projeções imersivas de imagens do universo, despertando a curiosidade e o fascínio pelo cosmos.

Durante todo o dia, os participantes integraram palestras técnicas e educativas, uma trilha interpretativa e um curso de astrofotografia ministrado por astrônomos do Observatório do Valongo, da UFRJ. Na ocasião, foi possível observar manchas solares, assim como planetas, estrelas e constelações. O encontro aconteceu com apoio do Astrotrilhas, o Projeto ARES, o Astroturismo nos Parques Nacionais, o Night Sky, o IFRJ e a UFRJ

“O sucesso deste encontro demonstra o potencial da unidade de conservação não apenas para a proteção ambiental, mas também como um polo de educação ambiental e turismo sustentável, promovendo a conexão das pessoas com a natureza e o universo sob o céu privilegiado de Visconde de Mauá”, celebrou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Situado em meio à Serra da Mantiqueira, o PEPS oferece o cenário perfeito para observação de estrelas, cometas, planetas e galáxias, longe de poluição luminosa e imerso em uma grande área preservada de Mata Atlântica.

Um segmento emergente do turismo científico, o astroturismo pode ser associado tanto ao turismo cultural quanto ao ecoturismo. As atividades não se limitam apenas a observatórios e planetários, mas também podem acontecer em parques e reservas naturais, como é o caso do Parque Estadual da Pedra Selada e outras unidades de conservação estaduais.

Sobre o parque

Uma das maiores cadeias de montanhas do sudeste brasileiro com uma área de 8.036,62 hectares, o Parque Estadual da Pedra Selada abriga diversas espécies da fauna e flora nativas ameaçadas de extinção, além de áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. A unidade de conservação tem como objetivo proteger e preservar populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas.

No local, há diversas atrações como um Hotel de Abelhas Solitárias, um jardim de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), uma exposição permanente de animais taxidermizados e a trilha do Bosque do Visconde, dentre outras. O parque realiza diversas atividades de educação ambiental e tem entrada gratuita de segunda a domingo, das 8h às 17h.