Itatiaia leva Agosto Lilás ao Aeroclube de Resende

Itatiaia – A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Itatiaia segue, nesta semana, com sua programação especial do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Neste sábado (16), a partir das 14h, o Aeroclube de Resende será palco de um evento aberto ao público, com atividades que unem informação, cultura e lazer.

Entre os destaques está a presença das mulheres paraquedistas e os sorteios especiais, ações de engajamento social e show com a banda Avalon, que promete animar o público com muito rock e energia positiva.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o debate sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo a valorização feminina por meio de ações educativas e culturais.

“Quero convidar a população de Itatiaia e da região para participar conosco desse evento especial. Estamos marcando o Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, com uma programação que une informação, cultura e lazer. Convido todos para fazerem parte dessa corrente de conscientização e transformação”, disse a secretária da pasta, Luciana Cavallari.

Ações do Agosto Lilás

A programação teve início no dia 1º de agosto, com a abertura oficial do Agosto Lilás, realizada com o show da banda Avalon, formada exclusivamente por mulheres. O evento contou com a presença dos Guardiões da Vida da Polícia Militar, da Patrulha Maria da Penha do município, e de autoridades municipais. A ação marcou o início de um mês voltado ao enfrentamento da violência de gênero e ao fortalecimento da rede de apoio.

Na última quarta-feira (6), foi realizada uma roda de conversa no CRAS Centro, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, abordando os 19 anos da Lei Maria da Penha. Com o tema “Toda mulher tem direito à proteção e a levar uma vida livre de violência”, o encontro destacou os principais direitos garantidos pela lei e os mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica.

Já na última sexta-feira (8), a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Cavallari, ministrou uma palestra na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), voltada aos cadetes formandos de 2025, público majoritariamente masculino. A ação buscou ampliar o diálogo e a conscientização sobre o combate à violência contra as mulheres, mesmo em ambientes predominantemente masculinos, reforçando a importância da empatia, respeito e responsabilidade coletiva.

“Ao longo do mês, temos promovido encontros importantes, como a roda de conversa sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha e a palestra que tive a honra de ministrar na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), pelo terceiro ano consecutivo. Falar sobre violência de gênero para os futuros oficiais do Exército foi uma oportunidade valiosa de ampliar o diálogo, especialmente em espaços tradicionalmente masculino. Nosso objetivo é construímos pontes e fortalecer a responsabilidade coletiva no combate à violência contra a mulher”, finalizou a secretária.