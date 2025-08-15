Kátia Miki apresenta obras em andamento na saúde de Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí informou, nesta semana, que quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão em construção nos bairros São João, Coimbra, Vale do Ipiranga e Parque Santana. Também foi anunciada a criação do Hospital do Olho, unidade voltada a especialidades oftalmológicas.

De acordo com a administração municipal, as UBS dos bairros São João e Parque Santana haviam sido paralisadas na gestão anterior e foram retomadas neste governo. Já as unidades de Coimbra e Vale do Ipiranga estão em fase inicial, após processo de licitação.

Segundo a prefeitura, o Hospital do Olho será viabilizado por meio de emendas parlamentares do senador Carlos Portinho e do deputado federal Áureo Ribeiro, com atendimento clínico e cirúrgico em doenças e condições que afetam a visão.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, afirmou que a melhoria das estruturas hospitalares e das unidades básicas é prioridade da gestão.

“Investir nas estruturas de nossos hospitais e unidades básicas é, desde o primeiro dia de governo, uma grande preocupação e objetivo para nós”, disse.

As obras da UBS do Coimbra estão orçadas em cerca de R$ 2,3 milhões, com mais de 87% do valor custeado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No caso da UBS do Vale do Ipiranga, o orçamento é de quase R$ 2,2 milhões, sendo mais de 91% cobertos pelo programa federal. O restante será pago com recursos do município.

A prefeita Katia Miki destacou a participação de recursos estaduais e federais.

“Muitas outras emendas chegarão e mudarão a realidade dos atendimentos em todos os setores”, disse.