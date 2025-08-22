Maior carga da história da Via Dutra chega ao Sul Fluminense

Itatiaia – A maior carga da história a trafegar pela Via Dutra passou ontem, quinta-feira (21), pelo trecho fluminense da rodovia. A carreta transporta um transformador de 350 toneladas, levado de Guarulhos, na Grande São Paulo, até o Porto de Itaguaí. O conjunto completo mede 130 metros de comprimento, 6 de largura e pesa 840 toneladas, distribuídas em 59 eixos com 392 pneus – o equivalente a 38 caminhões.

A carreta passou pelo pedágio de Itatiaia pela manhã e chegou por volta de meio-dia à altura de Penedo, onde ficou estacionado por duas horas. Uma operação que exige um esquema conjunto entre a empresa responsável pelo transporte, a concessionária que administra a rodovia e a Polícia Rodoviária Federal.

“Antes é feito todo um estudo logístico, com análise dos gabaritos verticais, raio de curvatura e da quantidade de veículos na rodovia. Então nós temos que desenhar a operação com

reuniões semanais, com pontos de parada e escoamento de tráfico”, disse Fabrício Verpa, gerente de operações da Hansa Meyer, empresa responsável pela logística.

O percurso começou no trecho paulista, no dia 11. E tem atraído curiosos que querem ver de perto a carga, cujo destino final é a Arábia Saudita. Durante a tarde, a carreta seguiu até Bulhões. Na manhã desta sexta-feira (22) o trajeto será até Barra Mansa. E no sábado (23), até Volta Redonda. Neste período, são esperados pontos de retenção e tráfego lento na rodovia, já que o conjunto transportador não pode ultrapassar os 20km/h.

“Nós recomendamos aos motoristas que tenham muita cautela e que prestem muita atenção na sinalização, que é promovida pela concessionária que vai trazer mais segurança para os motoristas”, declarou Torres.

A previsão é descer a Serra das Araras no domingo (24), único dia permitido para a operação, e chegar ao Porto de Itaguaí na segunda-feira (25).

“Por conta das obras e do estreitamento de faixa, nós temos que remover os malotes. E isso só pode ser condicionado no domingo para a descida. Se não descer nesse domingo, só no próximo”, finalizou Verpa.