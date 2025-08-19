terça-feira, 19 agosto 2025
Fale conosco

Maior transportador a passar pela Dutra chega ao Rio nesta quinta-feira (21)

Conjunto transportador seguirá até o km 264 em Volta Redonda

by alice couto

Foto: Márcio Ferreira/MT

Estado do Rio – A movimentação da carga especial de dimensões inéditas, na Via Dutra, está prevista para iniciar a passagem pelo trecho sul fluminense da rodovia nesta quinta-feira (21). O cronograma foi alinhado entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Concessionária RioSP, uma empresa Motiva.

Ficou acordado que a passagem da carga especial pelo trecho sul fluminense da Via Dutra está programada para ocorrer na quinta-feira com previsão de iniciar às 9h. Hoje, a carga está no km 5, em Queluz (SP). Abaixo, a programação prevista da movimentação da carga no trecho do Rio de Janeiro da rodovia.

Para garantir uma operação com segurança e minimizar os impactos para os clientes, o time de Operação, Engenharia e Tráfego da RioSP está trabalhando em conjunto com mais de 50 profissionais, incluindo a empresa embarcadora, transportadora, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

O transformador será transportado por um conjunto com 59 eixos e 392 pneus. A carga, que partiu de Guarulhos (SP), seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), passando pela cidade de Seropédica (RJ) ainda na Via Dutra. Todo o deslocamento é monitorado 24 horas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. Também são veiculadas mensagens nos Painéis de mensagens na rodovia.

As datas e horários planejados poderão sofrer alterações devido as necessidades de ajustes operacionais dos envolvidos ou por condições meteorológicas. Importante ressaltar que o motorista que estiver na rodovia durante este período deve redobrar a atenção, principalmente respeitando o distanciamento entre o veículo a frente e o limite de velocidade.

Programação

Quinta feira (21) – Saída do km 5 norte as 9h; Desvio na Praça do Pedágio de Itatiaia; Parada no km 317 Norte (antes do acesso a Penedo) para desafogar o trânsito;

Saída do km 317 Norte (antes do acesso a Penedo) às 14h; Parada no km 298 Norte (Bulhões) até as 16h para pernoitar;

Sexta feira (22) – Saída do km 298 Norte (Porto Real) às 9h; Parada no km 282 Norte (Guanabara Diesel) até às 16h para desafogar o trânsito e pernoitar;

Sábado (23) – Saída na do km 282 Norte (Guanabara Diesel) às 9h; Parada no km 264 Norte (em frente ao SAU Volta Redonda) até às 16h para pernoitar;

Você também pode gostar

Ceam BM promove roda de conversa com foco...

Tutuca discute transporte intermunicipal com Detro e vereadores

Programa ‘IPVA em Dia’ terá novo prazo de...

Supermercado é interditado pela Fiscalização Sanitária, em Pinheiral

Eduardo Paes confirma presença na filiação de Leo...

Angra dos Reis recebe 17ª edição da FITA...

Placas de prevenção são atualizadas em áreas turísticas...

Eletronuclear apresenta ações socioambientais em Angra

Inscritos na Corrida Taço Run Cinbal receberão kits...

Cláudio Castro assume a presidência do Consórcio de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996