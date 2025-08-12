Medicação oral é aprovada pela Anvisa para tratar câncer cerebral

País – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana o registro do medicamento Voranigo® (vorasidenibe), inibidor de enzimas disponível em comprimidos de uso diário, produzido pela farmacêutica Servier, utilizado no tratamento do câncer cerebral.

Em nota, a farmacêutica informou que o medicamento é indicado para pacientes a partir dos 12 anos com tipos específicos de gliomas difusos, chamados astrocitomas ou oligodendrogliomas de baixo grau (grau 2), que apresentam mutações nas enzimas IDH1 ou IDH2, já foram submetidos a cirurgia e não têm indicação imediata para radioterapia ou quimioterapia.

De acordo com a Servier, o vorasidenibe atua bloqueando as enzimas mutadas IDH1 e IDH2, que estimulam o crescimento das células tumorais.

O oncologista Fernando Maluf classificou a aprovação como o maior avanço no tratamento dos gliomas dos últimos 20 anos. “Gliomas são os tumores cerebrais mais comuns. Os de baixo grau acometem principalmente jovens, desde a infância até a vida adulta.”

“Até então, as opções eram radioterapia e quimioterapia. Esse medicamento traz uma alternativa especial para evitar cirurgias, radioterapia ou medicamentos agressivos, reduzindo significativamente o risco de progressão da doença com boa tolerabilidade”, completou o médico. Com informações da Agência Brasil.