Moradores de Barra Mansa participam de Descarte Solidário

Barra Mansa – Com o objetivo de garantir a destinação adequada de resíduos eletroeletrônicos e recicláveis, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa apoiou neste sábado (30), mais uma edição do Descarte Solidário. O evento foi realizado em formato drive-thru, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro.

Toneladas de materiais foram recolhidos. A ação, organizada pelo Rotary Club Alvorada, também contou com o apoio da Fundação Cultura, que recebeu livros e doou exemplares através do Programa Pegue e Leve.

Os moradores de Barra Mansa puderam descartar materiais como televisores, geladeiras, computadores, celulares, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, entre outros itens que, se descartados de maneira inadequada, podem causar danos ao meio ambiente. O Rotary Club será responsável por destinar os recursos arrecadados com a venda dos materiais recicláveis à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e à Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) – entidades diretamente beneficiadas pela ação.

De acordo com Rodrigo Viana, secretário de Meio Ambiente, a campanha é um exemplo claro de como a cidade está se empenhando para promover práticas sustentáveis. “O Descarte Solidário é uma ação importante, não apenas para evitar o descarte incorreto de resíduos, mas também para ajudar as instituições que realizam um trabalho social fundamental. Estamos incentivando a população a se engajar em práticas que beneficiam o meio ambiente e a sociedade”, afirmou Rodrigo.

O evento também contou com serviços de aferição da pressão arterial e cuidados com a saúde, além de distribuição de mudas de plantas nativas, incentivando a preservação ambiental. Para tornar o ambiente ainda mais acolhedor, foram oferecidos café, pipoca, algodão-doce e picolé.

Quem participou da iniciativa foi Luciana de Oliveira, de 47 anos. Ela aprovou a ação e as atividades que têm acontecido na cidade.

“Aproveitei para trazer muitas pilhas que tinha em casa para descartar. Já tomei meu cafezinho da manhã aqui também. Muito boa esta iniciativa e as atividades que a Prefeitura está realizando e apoiando na cidade, como os eventos esportivos e de entretenimento para todos”, disse a moradora da Rua Eduardo Junqueira, no Centro.