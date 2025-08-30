sábado, 30 agosto 2025
Fale conosco

Museu Vassouras é inaugurado com presença do governador Cláudio Castro

Casarão de 1848 ficou em obras por sete anos e poderá ser visitado a partir de domingo (31)  

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Vassouras – Após sete anos de obras o Museu Vassouras foi inaugurado neste sábado (30). Instalado em um casarão colonial de 1848 que abrigou o antigo Hospital Nossa Senhora da Conceição, o espaço que foi totalmente restaurado é uma iniciativa do Instituto Vassouras Cultural (IVC), fundado com o objetivo de valorizar a história, a cultura e a identidade do Vale do Café, região composta por 15 cidades fluminenses.

Casarão passou por sete anos de obras e agora poderá ser visitado pelo público

O  governador Cláudio Castro participou da inauguração. “É emocionante ver um espaço tão emblemático da nossa história renascer com essa força, por meio de uma iniciativa tão incrível. O Museu Vassouras é mais do que uma homenagem ao passado: é uma ponte viva com o futuro, promovendo cultura, educação e turismo para todo o nosso estado. Um exemplo de iniciativa a ser seguida por outros municípios. Nossa gestão também não tem medido esforços e já investiu mais de R$ 1 bilhão só em Cultura, especialmente no interior, que voltou a ganhar protagonismo no setor”, destacou Cláudio Castro durante a cerimônia, ao lado de autoridades locais, representantes do setor cultural, empresários e moradores da região.

 

O Museu Vassouras será aberto ao público no domingo (31), com visitação gratuita até às 17h. Com 3.331 m² de área construída, o espaço abriga salas de exposição, auditório, ambientes multimídia, café, loja, pátio e jardins. O projeto arquitetônico respeitou as características originais do casarão, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), e transformou as ruínas em um moderno centro cultural.

“Uma vez ouvi uma frase que ilustra bem este momento: quando se abre um equipamento cultural, se abre um refúgio para mentes e almas”, disse a secretária de estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

A exposição inaugural, “Chegança”, tem abertura marcada para novembro e apresentará obras de artistas contemporâneos como Beatriz Milhazes, Aline Motta e Sônia Gomes, além da obra Composição (Figura Só) (1930), de Tarsila do Amaral, atualmente no acervo do Masp. Dividida em três núcleos — “Folias”, “Vapor” e “Milagre” —, a mostra é curada por Marcelo Campos (MAR) e Thayná Trindade, e mergulha nas tradições, memórias e transformações do Vale do Café.

Programação

Com programação educativa já iniciada desde janeiro e expectativa de intensa atividade cultural, o novo museu promete se firmar como um polo de fomento à cultura e ao turismo no interior do estado. Para Ronaldo Cezar Coelho, idealizador do projeto, a abertura marca um novo momento para a região.

“Mais do que um museu, este é um espaço de autoestima, de geração de renda e de valorização do nosso legado. O Vale do Café tem muito a contar, e agora tem um lugar para isso,” ressaltou, se dizendo lisonjeado com a presença do governador e demais autoridades.

Entre as autoridades, também estiveram na inauguração: Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo; Nicola Miccione, secretário de estado da Casa Cívil, e Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal.

 

Você também pode gostar

Durante patrulhamento, PM apreende cocaína em Paty do...

[Vìdeo] Caminhão pega fogo na Vila Rica, em...

Moradores de Barra Mansa participam de Descarte Solidário

Ministro do STF André Mendonça participa de aula...

PM prende suspeito com rádio transmissor em Resende

Exapicor 2025 terá programação católica no dia 29...

Ana Castela e João Gomes animam ExpoAgro Barra...

Vice-prefeito de Queimados visita equipamentos para idosos em...

Voltaço cria acessos exclusivos para sócios-torcedores no Raulino

Voltaço reencontra Athletic em confronto direto contra o...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996