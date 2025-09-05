Ordem Pública realiza operação e derruba barreira no Jardim Cidade do Aço

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) coordenou nesta quinta-feira (4) a remoção de uma barreira irregular que obstruía uma servidão no bairro Jardim Cidade do Aço. A operação contou com apoio de policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, agentes da Semop e funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, garantindo a liberação do acesso ao conjunto habitacional.

A ação foi comandada pelo secretário da Pasta, Coronel Henrique, e contou com o apoio de policiais militares do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e agentes da Semop. O subsecretário de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego, também esteve presente. Além das forças de segurança, funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) atuaram na remoção da barricada.

A operação teve como objetivo desobstruir a servidão que dá acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Cidade do Aço. O local havia sido fechado por uma barreira que teria sido erguida a mando do tráfico de drogas local. Estruturas de ferro, como bancos de praça e partes de um balanço infantil, e telhas de zinco foram utilizadas para formar a barreira.

“Fomos comunicados por meio de denúncias e adotamos medidas para garantir que o município se fizesse presente, garantindo o direito de ir e vir dos moradores e coibindo a ação do tráfico de drogas. Não vamos permitir que casos como esse, que são exceções, ocorram na nossa cidade”, disse Coronel Henrique.

Qualquer ação criminosa pode ser denunciada através dos telefones: 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou Disque-Denúncia 0800 0260 667. O anonimato é garantido.