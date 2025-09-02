Panorama aponta crescimento da Covid-19 entre crianças no Estado do Rio

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), divulgou, nesta terça-feira (2), a nova edição do Panorama Covid-19, que indica aumento em três dos oito indicadores precoces da saúde, apresentando tendência de crescimento nas últimas quatro semanas, são eles os testes rápidos de Covid-19 analisados em laboratórios particulares, o número de atendimentos de crianças com síndrome gripal em UPAs e as solicitações por leitos pediátricos.

Na quinta semana de julho, entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, a taxa de positividade dos testes rápidos analisados na rede particular de laboratórios DASA era de 9,5%. Em agosto, entre os dias 17 e 23 de agosto, o índice cresceu para 14,5%.

Na semana entre 27 de julho e 2 de agosto, 559 crianças buscaram uma UPA com sintomas semelhantes aos da Covid-19.

Durante o mês de agosto, entre os dias 17 e 23, o número mais que dobrou para 1.182 pacientes. No mesmo período, as solicitações por leitos pediátricos passaram de 192 para 280.

“Desde o início do ano, temos observado um predomínio da variante Ômicron em todas as semanas epidemiológicas, com a detecção de diferentes subvariantes. Nesse cenário, é importante manter a caderneta de vacinação em dia”, explica a superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho.

Por isso, as autoridades reforçam a importância de manter a vacinação em dia e adotar cuidados individuais, como o uso de máscaras e a higiene das mãos. O SUS também disponibiliza, nas unidades públicas de saúde, um tratamento para casos leves em pessoas acima de 65 anos ou imunocomprometidas, desde que iniciado nos primeiros cinco dias de sintomas.