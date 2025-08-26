Parque Mambucaba se prepara para etapa do XTERRA Serra da Bocaina

Angra dos Reis – A sede da Secretaria Executiva do Parque Mambucaba recebeu, na manhã desta terça-feira (26), comerciantes, donos de hotéis e pousadas da região para uma reunião sobre a etapa do XTERRA Serra da Bocaina, que passará pelo bairro no próximo sábado (30). O encontro reforçou a importância do evento para a atração de turistas, a divulgação das belezas naturais do Parque Mambucaba e a valorização do potencial econômico do bairro.

“O XTERRA é uma grande vitrine para o Parque Mambucaba. É a chance de mostrarmos nossas belezas naturais e o acolhimento da nossa comunidade, atraindo cada vez mais visitantes e fortalecendo o turismo de base local”, destacou o presidente da TurisAngra, João Willy durante a reunião.

Realizado em um único dia, o XTERRA Bocaina terá provas de corrida (Trail Run 21K e 50K) e mountain bike (MTB XCM). O evento atrai não só os atletas, mas também seus familiares e amigos, e movimenta os meios de hospedagem, bares e restaurantes da região. Durante a reunião, foi destacado o impacto positivo da competição para o bairro.

“Escolhemos o Parque Mambucaba por seu cenário único e pelo potencial que o bairro tem para receber eventos dessa dimensão. Queremos que os atletas e turistas vivenciem uma experiência inesquecível, que una esporte, natureza e hospitalidade. Por isso, a reunião de hoje foi fundamental para reforçarmos a importância do XTERRA junto aos comerciantes e empresários locais”, enfatizou o gerente de Projetos do XTERRA Brasil, Maurício Leal.