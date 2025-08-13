Parque Tecnológico do Mar abre pré-inscrições para cursos gratuitos em Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis em parceria com o Parque Tecnológico do Mar e da Secretaria de Planejamento e Gestão, abriu pré-inscrições para cursos gratuitos na área de tecnologia e inovação. O processo seletivo ocorre de 12 a 22 de agosto e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online disponível no link.

As formações, que terão início em setembro, abrangem as áreas de Desenvolvimento Web, Programação em Python, Robótica e Modelagem 3D. As aulas serão presenciais no próprio Parque Tecnológico do Mar, na Jacuecanga, e ministradas por profissionais especializados, oferecendo aos participantes a oportunidade de aprender na prática.

O curso de Desenvolvimento Web será oferecido às segundas-feiras, das 9h30 às 11h30 ou das 14h às 16h, para pessoas a partir de 16 anos, com início em 8 de setembro. Já o curso de Programação em Python acontecerá às terças-feiras, das 14h às 16h, a partir de 9 de setembro, voltado para maiores de 16 anos que já tenham noções de lógica de programação.

Dois cursos – Robótica Kids e Modelagem 3D Kids – serão destinados ao infantojuvenil, de 10 a 15 anos. As aulas serão às sextas-feiras, com início em 12 de setembro, no horário das 9h30 às 11h.

A equipe do Parque Tecnológico do Mar entrará em contato com os pré-inscritos a partir de 25 de agosto para informar sobre a continuidade do processo seletivo. A pré-inscrição não garante a vaga no curso.

“O Parque Tecnológico do Mar é um espaço estratégico para aproximar a população de Angra das novas tecnologias e oportunidades de capacitação. Esses cursos gratuitos são uma porta de entrada para o conhecimento e para o desenvolvimento de habilidades que podem abrir novas oportunidades profissionais e acadêmicas”, comentou o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta.