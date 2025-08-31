domingo, 31 agosto 2025
Pastora e bailarina Hosana Cruz está em ação missionária na África

É por meio da dança, que a idealizadora do projeto África Bloom está colaborando para transformar a vida de crianças órfãs

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Volta Redonda –  Há aproximadamente uma semana, Hosana Cruz pegou um avião e cruzou o oceano Atlântico rumo à África com um único objetivo: resgatar sonhos e transformar histórias.

Hosana é pastora do Projeto Vida e bailarina. É também a idealizadora do projeto África Bloom, trabalho social desenvolvido com meninos e meninas órfãos na África. O projeto inicial é formar bailarinas em Angola.

Na sexta-feira (29), esteve no ONG MISFRIN, Missões Missionárias Sem Fronteira, em Luanda. Durante a visita percebeu que enquanto dançava, florescia em cada coração não apenas os passos de dança, mas as sementes de amor que só o Espírito Santo sabe regar. “Entre olhinhos brilhantes e sorrisos tímidos, vi crianças sonhando em ser bailarinas. Ensinar ballet aqui não é apenas dança, é plantar esperança, vestir corações com o amor do Pai”, afirmou a bailarina.

Hosana está aproveitando a viagem também para se capacitar. No sábado (30), participou do 1º Seminário e Mostra de Dança Cristã. O evento foi realizado da Fundação Arte e Cultura de Luanda.

