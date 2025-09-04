Pinheiral celebra 7 de Setembro com desfile cívico e atrações culturais

Pinheiral – O Desfile Cívico de 7 de setembro de Pinheiral deste ano acontece em novo local. O evento será realizado na Praça Teixeira Campos, no Centro da cidade, com o objetivo de oferecer um espaço mais amplo e estruturado pare receber estudantes, instituições sociais, projetos esportivos e o público em geral.

A programação terá início às 7h30, com a concentração das escolas participantes. Às 8h, ocorre a cerimônia de hasteamento da bandeira, momento solene que marca a abertura das comemorações da Independência do Brasil. Em seguida, às 8h15, tem início o desfile oficial, que se estenderá ao longo da manhã e início da tarde, com encerramento previsto para às 14h.

A mudança de local reflete o compromisso da administração municipal em proporcionar melhores condições de acesso, conforto e visibilidade, tanto para os participantes quanto para o público que prestigia o evento.

Para o prefeito Luciano Muniz, o desfile vai além da celebração histórica. “O Desfile Cívico é um dos momentos mais importantes do nosso calendário. Ao realizá-lo na Praça Teixeira Campos, conseguimos garantir melhor estrutura para os participantes e para o público que acompanha essa celebração tão significativa para nossa cidade e para o Brasil”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Luciano Marins, destacou o papel pedagógico da iniciativa. “É uma oportunidade única para que nossos alunos vivenciem valores de cidadania, respeito e pertencimento. Além de ser um momento de celebração à Independência do Brasil, é também uma forma de fortalecer a integração entre nossas escolas e a comunidade”, disse.

O desfile cívico em Pinheiral já se consolidou como um marco cultural e de tradição, preservando a memória histórica, incentivando o patriotismo e fortalecendo os laços comunitários. Mais do que uma homenagem à Independência do Brasil, o evento é também um momento de encontro, celebração coletiva e valorização da educação, da cultura e do esporte.

Samba da Independência

Após o desfile, a Praça Teixeira Campos recebe o Samba da Independência, a partir das 15h. A população poderá curtir um show com o Pagode do Natinho (PDN), que promete animar a tarde com muita música.