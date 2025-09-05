sexta-feira, 5 setembro 2025
Fale conosco

Prefeitura de Volta Redonda recebe Pinheiral para conhecer implantação do SEI

Experiência de Volta Redonda tem servido de modelo para a região; sistema já registra quase 100 mil processos em pouco mais de um ano

by Mayra Gomes

Foto: Cris Oliveira/PMVR

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda recebeu, nesta quinta-feira (4), representantes da Prefeitura de Pinheiral para conhecer a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que digitalizou os processos administrativos do município. A visita ocorreu na sede da Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag).

Participaram o diretor de Protocolo e Arquivo Geral da Secretaria Municipal de Administração de Pinheiral, Aramís Paes Pena Barcellos, e o diretor de Modernização da Gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica de Pinheiral, Kaíque Lopes Maia. Eles acompanharam a apresentação da experiência de Volta Redonda, que começou em 2023 com acordo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi concluída em agosto de 2024, com a cooperação técnica firmada junto ao Governo do Estado do Rio.

Segundo a assessora técnica da Seplag, Juliane Silva, “atualmente, todos os novos processos administrativos no município tramitam exclusivamente de forma eletrônica. Em apenas um ano e um mês de implantação, já foram gerados quase 100 mil processos administrativos, marcando uma nova fase na gestão pública local”.

A secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, destacou a importância do reconhecimento regional. “É um prazer para nós ver nosso trabalho sendo reconhecido por vários municípios da região, especialmente Pinheiral, nosso vizinho. Desejamos muito sucesso nesse novo desafio, e reiteramos que as portas de Volta Redonda estão sempre abertas para apoiar no que for necessário”, afirmou.

 

 

Você também pode gostar

Angra Futsal busca segunda vitória na Copa Sul...

Ordem Pública realiza operação e derruba barreira no...

BM: Ruas do Centro passam por recomposição asfáltica...

VR leva jovens do Santo Agostinho para conhecer...

UFF-VR inaugura supercomputador para impulsionar pesquisas avançadas

Saae-BM realiza manutenção em bomba principal que abastece...

HSJB bate recorde e realiza mais de 4,4...

Pinheiral lança festival de curtas “EduCannes” para estudantes

Resende amplia vacinação contra HPV para jovens de...

FBG garante transporte para jovens no Desfile de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996