Prefeitura de Volta Redonda recebe Pinheiral para conhecer implantação do SEI

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda recebeu, nesta quinta-feira (4), representantes da Prefeitura de Pinheiral para conhecer a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que digitalizou os processos administrativos do município. A visita ocorreu na sede da Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag).

Participaram o diretor de Protocolo e Arquivo Geral da Secretaria Municipal de Administração de Pinheiral, Aramís Paes Pena Barcellos, e o diretor de Modernização da Gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica de Pinheiral, Kaíque Lopes Maia. Eles acompanharam a apresentação da experiência de Volta Redonda, que começou em 2023 com acordo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi concluída em agosto de 2024, com a cooperação técnica firmada junto ao Governo do Estado do Rio.

Segundo a assessora técnica da Seplag, Juliane Silva, “atualmente, todos os novos processos administrativos no município tramitam exclusivamente de forma eletrônica. Em apenas um ano e um mês de implantação, já foram gerados quase 100 mil processos administrativos, marcando uma nova fase na gestão pública local”.

A secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, destacou a importância do reconhecimento regional. “É um prazer para nós ver nosso trabalho sendo reconhecido por vários municípios da região, especialmente Pinheiral, nosso vizinho. Desejamos muito sucesso nesse novo desafio, e reiteramos que as portas de Volta Redonda estão sempre abertas para apoiar no que for necessário”, afirmou.