PRF apreende meia tonelada de maconha e skunk em carreta em Piraí

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quarta-feira (20), meia tonelada de maconha e skunk, durante a abordagem a uma carreta composta por um caminhão-trator e dois semirreboques. O veículo era conduzido por um homem de 41 anos, natural de Duque de Caxias.

De acordo com a PRF, o suspeito informou que vinha de São Paulo e seguiria para Betim (MG). Durante a fiscalização, ele apresentou nervosismo e tentou fugir, mas foi alcançado e contido pelos agentes. Ao inspecionarem o tanque de transporte de combustíveis de um dos semirreboques, os policiais descobriram um compartimento oculto que armazenava os entorpecentes.

Foram apreendidos 482 tabletes de maconha e 35 sacos de skunk, totalizando aproximadamente 500 quilos de material.

O homem foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia (DP), em Piraí, junto com a carga e o veículo. Ele foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas.