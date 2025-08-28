quinta-feira, 28 agosto 2025
Registro inédito confirma presença de muriquis-do-sul na Costa Verde

Espécie é considerada uma das mais ameaçadas da Mata Atlântica

by adrielly ribeiro

Costa Verde – Pela primeira vez, pesquisadores confirmaram a presença de grupos familiares de muriquis-do-sul (Brachyteles arachnoides) dentro do Parque Estadual Cunhambebe, na tarde desta quarta-feira (27). A unidade de conservação, localizada na Costa Verde e com quase 40 mil hectares de área, passa a ser reconhecida também como habitat dessa espécie ameaçada.

O registro inédito foi possível por meio de imagens aéreas captadas pelo projeto de monitoramento da fauna no PEC, administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em parceria com a Vale. As filmagens ocorreram em regiões de difícil acesso do parque, que se estende pelos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. Segundo os pesquisadores, foram identificados 36 indivíduos, divididos em dois grupos.

Considerados os maiores primatas das Américas, os muriquis-do-sul estão sob grave ameaça. Em 2021, a espécie foi classificada como “criticamente em perigo de extinção” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), e, em 2022, como “em perigo” pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Esses animais têm como habitat natural o Cerrado e a Mata Atlântica dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira o vídeo.

