terça-feira, 26 agosto 2025
Fale conosco

Resende lança plataforma “Contrata + Brasil”

Programa do Governo Federal facilita contratação de MEIs para serviços na prefeitura

by alice couto

Foto: Carina Rocha

Resende – A Prefeitura de Resende vai lançar, nesta quarta-feira (27), o Contrata + Brasil, uma plataforma do Governo Federal que chegou ao município para facilitar a contratação de microempreendedores individuais (MEIs) por órgãos públicos. O evento será às 18h, na sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços.

Inicialmente, os serviços serão contratados pela Secretaria de Administração, com previsão de ampliação para as demais secretarias municipais. A iniciativa abre novas oportunidades para MEIs qualificados que atuam com pequenos reparos e manutenção, permitindo que prestem serviços para a gestão pública de forma ágil, desburocratizada e contratação totalmente digital.

Podem se cadastrar profissionais que realizam serviços como pintura, gesso, vidraçaria, jardinagem, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, instalação e reparo de equipamentos, entre outros. Para o secretário municipal de Administração, Guilherme Motinha, o programa representa agilidade na prestação de serviços.

“A partir do lançamento do Contrata + Brasil, a Prefeitura de Resende passará a contar com processos digitais integrados, eficientes e sustentáveis que promoverão a diminuição da burocracia e permitirão a realização de contratações mais ágeis e transparentes para a realização de pequenas manutenções e reparos. Além disso, a plataforma, que conta com segurança jurídica afiançada por órgãos federais, nos ajudará a fomentar a economia local, ao gerar oportunidades que, nesse primeiro momento, serão exclusivas para os MEI. Assim, esse projeto piloto gerenciado pela Secretaria de Administração representará um grande avanço para o funcionamento da máquina pública e proporcionará mais oportunidades de trabalho aos empreendedores locais”, acrescentou Motinha.

Segundo o secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Fernando Rodrigues, a Prefeitura preparou a equipe para apoiar o empreendedor.

“Nossas equipes passaram por treinamento para auxiliar os MEIs no cadastro na plataforma e também para orientar aqueles que desejam abrir empresas voltadas a esse tipo de serviço. A secretaria está de portas abertas para auxiliar os microempreendedores neste processo de cadastramento e no esclarecimento das demais dúvidas que possam surgir”‘, explicou Fernando.

Os interessados podem procurar a Sala do MEI, na Casa do Empreendedor de Resende, para esclarecer dúvidas ou receber apoio no cadastro. O atendimento é feito na Rua Henrique Sivori, nº 47, em Campos Elíseos, pelo WhatsApp (24) 3360-3113 ou pelo e-mail [email protected].

Você também pode gostar

Castro recebe atletas da Ginástica Rítmica

DPU inaugura atendimentos em Resende

Paraty inicia nova temporada de concertos da Casa...

Anunciado pelo Botafogo, Gabriel Bahia deixa o Voltaço

Rio de Janeiro sedia 3º Encontro Nacional sobre...

Justiça reduz penas de condenados pelo incêndio na...

Policiais ambientais identificam abertura de estrada irregular em...

Última etapa da regularização fundiária será neste fim...

Escola de Penedo e PM lançam Projeto BADDU...

Pinheiral lança consulta para ouvir a população sobre...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996