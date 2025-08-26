Resende lança plataforma “Contrata + Brasil”

Resende – A Prefeitura de Resende vai lançar, nesta quarta-feira (27), o Contrata + Brasil, uma plataforma do Governo Federal que chegou ao município para facilitar a contratação de microempreendedores individuais (MEIs) por órgãos públicos. O evento será às 18h, na sede da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços.

Inicialmente, os serviços serão contratados pela Secretaria de Administração, com previsão de ampliação para as demais secretarias municipais. A iniciativa abre novas oportunidades para MEIs qualificados que atuam com pequenos reparos e manutenção, permitindo que prestem serviços para a gestão pública de forma ágil, desburocratizada e contratação totalmente digital.

Podem se cadastrar profissionais que realizam serviços como pintura, gesso, vidraçaria, jardinagem, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, instalação e reparo de equipamentos, entre outros. Para o secretário municipal de Administração, Guilherme Motinha, o programa representa agilidade na prestação de serviços.

“A partir do lançamento do Contrata + Brasil, a Prefeitura de Resende passará a contar com processos digitais integrados, eficientes e sustentáveis que promoverão a diminuição da burocracia e permitirão a realização de contratações mais ágeis e transparentes para a realização de pequenas manutenções e reparos. Além disso, a plataforma, que conta com segurança jurídica afiançada por órgãos federais, nos ajudará a fomentar a economia local, ao gerar oportunidades que, nesse primeiro momento, serão exclusivas para os MEI. Assim, esse projeto piloto gerenciado pela Secretaria de Administração representará um grande avanço para o funcionamento da máquina pública e proporcionará mais oportunidades de trabalho aos empreendedores locais”, acrescentou Motinha.

Segundo o secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Fernando Rodrigues, a Prefeitura preparou a equipe para apoiar o empreendedor.

“Nossas equipes passaram por treinamento para auxiliar os MEIs no cadastro na plataforma e também para orientar aqueles que desejam abrir empresas voltadas a esse tipo de serviço. A secretaria está de portas abertas para auxiliar os microempreendedores neste processo de cadastramento e no esclarecimento das demais dúvidas que possam surgir”‘, explicou Fernando.

Os interessados podem procurar a Sala do MEI, na Casa do Empreendedor de Resende, para esclarecer dúvidas ou receber apoio no cadastro. O atendimento é feito na Rua Henrique Sivori, nº 47, em Campos Elíseos, pelo WhatsApp (24) 3360-3113 ou pelo e-mail [email protected].