Resende recebe projeto da Volkswagen para gerar renda e desenvolvimento local

Mulheres, jovens e associações locais estão entre os públicos beneficiados

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Resende – A Fundação Grupo Volkswagen anunciou, nesta quarta-feira (27), o lançamento do projeto Empreenda Social, que tem como objetivo promover a inclusão produtiva, a geração de renda e o fortalecimento da população de Resende.

A iniciativa é fruto dos resultados do projeto-piloto Lab Acelera, realizado ao longo de 2024 com foco em empreendedorismo e desenvolvimento de competências socioemocionais, a partir da escuta ativa e da mobilização territorial. Resende é um dos territórios prioritários da Fundação, que abriga o consórcio modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“O Lab Acelera foi um marco de escuta ativa e ação conjunta com os moradores. Agora, com o Empreenda Social, vamos dar um passo adiante, fomentando soluções sustentáveis e inclusivas a partir das demandas que surgiram no território”, afirmou o diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen, Vitor Hugo Neia.

Durante sua execução, o Lab Acelera, realizado em parceria com o Instituto Toré, promoveu formações em empreendedorismo para 20 mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco em mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+ da região das Barras. As participantes receberam bolsas mensais de R$ 700 e apoio socioemocional.

A iniciativa também envolveu atividades culturais e esportivas, como aulas de rugby para mais de 160 crianças, além de oferecer recreação e alimentação para filhos das participantes durante os encontros formativos, garantindo maior adesão e tranquilidade às alunas. Também foram realizadas oficinas de escrita de projetos.

Paralelamente, o projeto ofereceu apoio técnico a quatro associações de moradores do município, capacitando 23 lideranças comunitárias em temas como captação de recursos, elaboração de projetos, gestão organizacional e fortalecimento de redes. O objetivo foi ampliar a autonomia e a sustentabilidade das organizações locais.

Mais de 1.900 pessoas foram escutadas em diferentes pontos do território, como Morada da Barra, Condomínio Gardênia e Jardim Esperança. Com apoio de lideranças locais e do Instituto Toré, o projeto realizou mapeamentos populares e diagnósticos participativos, envolvendo diretamente 538 famílias. Como resultado, foi elaborado o Plano de Potencialidades da Região das Barras, que aponta vocações e oportunidades de desenvolvimento sustentável.

Entre as principais demandas identificadas estão a capacitação de jovens e comerciantes locais, o fortalecimento da economia circular com apoio a catadores, a inclusão digital, a requalificação de espaços públicos de lazer e a reativação de serviços no CRAS da região.

 

 

