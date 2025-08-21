Rota turística Ipiabas-Conservatória será lançada nesta sexta-feira

Barra do Piraí| Valença – A nova rota turística Ipiabas-Conservatória será oficialmente lançada nesta sexta-feira (22). O projeto, desenvolvido pela Setur-RJ e Sebrae, com apoio das prefeituras de Barra do Piraí e Valença e do Sicomércio, vai integrar os atrativos turísticos dos dois distritos, fortalecendo o potencial da região no setor.

A inauguração simbólica da placa, marcada para às 17h , será no trevo onde fica o Posto Chalé, localizado às margens da rodovia BR-393, na altura de Barra do Piraí. Em seguida, às 18h30, a rota será lançada no Festival Sabores do Vale do Café, que será realizado em Conservatória entre os dias 22 e 24.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki falou com entusiasmo sobre essa integração, evidenciando sua importância para o turismo da região.

“Esse é um momento muito importante para o turismo em nossa região. Através de nossas parcerias, estamos trabalhando a atividade turística de Ipiabas da maneira correta, e com essa integração com Conservatória, certamente iremos avançar ainda mais “, disse Katia.

E nesta quinta-feira (21), a rota será lançada, com divulgação a nível nacional, no stand da Setur-RJ no Salão Nacional do Turismo, em São Paulo.

“Promover a rota Ipiabas-Conservatória em um evento desse porte será de grande importância, mesmo porque esse projeto também impulsiona ainda mais os produtores de café, cachaça e queijo do APL do Vale do Café”, disse o assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressaltou a relevância da nova rota. “Conservatória e Ipiabas são destinos consolidados que serão potencializados com essa conexão criado por meio da rota, oferecendo uma nova opção aos turistas”, disse Tutuca.

O Festival Sabores do Vale do Café, que tem apoio das secretarias de estado de Turismo, Desenvolvimento econômico, Agricultura, Cultura, Funarj, Sebrae, TurisRio, Pesagro, Sicomércio e Sesc, terá uma série de atrações musicais e a primeira Mostra de Cafés do Vale do Café.

Na sexta-feira (22), às 19h30, o Grupo Tambores de Aço da Fundação CSN abre a programação musical, seguido por Trio Dalton, Nico Rezende e Biafra, cuja apresentação começará às 21h. No dia seguinte, a música ficará por conta da cantora Roberta Campos, que subirá ao palco às 21h.