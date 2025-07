Rua de Ipiabas recebe drenagem e pavimentação para evitar enchentes

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e Obras Públicas, retomou e avançou nos trabalhos na Rua Coronel Cristiano, no distrito de Ipiabas.

Com investimento em um novo sistema de drenagem e pavimentação, o serviço tem como objetivo acabar com os constantes alagamentos da via, que prejudicam moradores e impactam a rotina da Escola Municipal Adelino Terra.

As obras atendem a uma indicação do vereador José Mauro Nascimento, morador e principal representante de Ipiabas na Câmara Municipal.

“Com o trabalho sério da prefeita Katia Miki, de seu secretariado e de meu mandato como vereador, grandes realizações estão chegando até Ipiabas e nossa amada cidade de Barra do Piraí. Confiem nesta gestão! Avançaremos ainda mais”, disse ele.

Além da Rua Coronel Cristiano, outras vias do distrito também estão recebendo melhorias, como as ruas Sebastião Carlos M. de Farias, Carlos Frederico Medeiros e Manoel Fonseca. Essas localidades passam por serviços de terraplanagem e, assim como na Coronel Cristiano, estão recebendo a implantação de rede de escoamento de águas pluviais.

A prefeita Katia Miki ressaltou a importância dessas obras e afirmou que a infraestrutura será ampliada para outras ruas de Ipiabas, do centro urbano e dos demais distritos.

“Estamos empenhados em melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida de toda a população, e isso passa diretamente pelo investimento correto, coeso e eficaz. Nossa equipe segue esse ideal, e por meio disso, esperamos evoluir constantemente na oferta, aprimoramento e excelência de nossos serviços. Digo isso em todos os âmbitos, desde o estrutural ao organizacional. Estamos avançando e não iremos parar!”, declarou Katia.

Segundo ela, a atual gestão está focada em serviços que melhorem efetivamente o bem-estar social e promovam o desenvolvimento da cidade.