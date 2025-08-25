segunda-feira, 25 agosto 2025
Sebrae inicia capacitações gratuitas para o turismo no Sul Fluminense

Oficinas e palestras acontecem até outubro em Resende e Itatiaia, em Penedo e Visconde de Mauá

by alice couto

Sul Fluminense – O Sebrae, em parceria com as Prefeituras de Resende e Itatiaia, através das Secretarias de Turismo, e com as Entidades, disponibiliza, a partir desta segunda-feira (25), a primeira rodada de capacitações para o turismo da região, com ações também voltadas para a gastronomia. As oficinas e palestras serão realizadas até outubro, em Resende, Visconde de Mauá e Penedo. A programação é gratuita.

Segundo o Sebrae, a iniciativa tem o objetivo de qualificar empreendedores locais, fortalecendo a gestão dos negócios e promovendo a inovação. As primeiras oficinas, com o tema “Hospitalidade para o Turismo”, acontecem nesta quarta (26) e quinta-feira (27), com o objetivo de reforçar a importância do atendimento no setor de alimentação fora do lar.

“Teremos uma vasta lista de opções de capacitações e atividades que vão desenvolver as habilidades e aptidões dos profissionais que queiram se inserir ou se aperfeiçoar no segmento do turismo. O atendimento ao público é fundamental para seguir consolidando o turismo da nossa região como uma grande referência. É tudo gratuito e ficamos felizes em convidar os profissionais a fazerem parte desse aprimoramento tão enriquecedor”, disse a secretária municipal de Turismo, Roberta Dias de Oliveira.

Nesta quarta-feira (26), a oficina vai explorar os pilares da hospitalidade no setor de alimentação fora do lar, mostrando como o atendimento se conecta diretamente à comunicação e à proposta de valor da sua empresa. A ação será às 10h, no Hotel Vila Rica Flat. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/xrJBQ2yFWd?origin=lprLink

“Nosso objetivo é apoiar os empreendedores para que ampliem suas competências, aumentem a competitividade e se mantenham preparados para os desafios do mercado”, afirma a analista de negócios do Sebrae Rio no Médio Paraíba, Helana Daer.

Mais informações podem ser consultadas através da Secretaria de Turismo de Resende, pelo @turismo.resende no Instagram, pelo telefone (24) 3360-9578 ou pelo e-mail [email protected]

Confira a programação:

Em setembro, as ações terão como tema “Estratégias de Transformação Digital para o Turismo”, mostrando como usar mídias digitais para promover os negócios neste setor.

  • Penedo – 22/09, 16h, Pousada Villa Luna
  • Resende – 22/09, 19h, Hotel Vila Rica Flat
  • Visconde de Mauá – 23/09, 14h, Clube de Visconde de Mauá

Já em outubro, oficinas de “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos” e vão abordar riscos físicos, químicos e biológicos nos alimentos, além de legislações sanitárias.

  • Resende – 20/10, 10h, Hotel Vila Rica Flat
  • Penedo – 20/10, 15h, Pousada Villa Luna
  • Visconde de Mauá – 21/10, 14h, Clube de Visconde de Mauá

