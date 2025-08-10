domingo, 10 agosto 2025
Secretaria de Estado de Saúde elabora tira-dúvidas sobre a Tuberculose

Veja dicas do que é falso ou verdadeiro sobre a doença

by adrielly ribeiro

Estado do Rio – Doença que atinge principalmente os pulmões e acomete populações em situação de maior vulnerabilidade social, a tuberculose apesar de contagiosa tem cura se o tratamento for cumprido à risca e até o final, obedecendo todas as etapas e recomendações da equipe de saúde. No entanto, muito se fala a respeito dela, gerando dúvidas e incertezas, por exemplo, a respeito do risco de contaminação. A desinformação pode, entre outros aspectos, estigmatizar as pessoas que contraíram a bactéria Mycobacterium tuberculosis, conhecida como bacilo de Koch.

Aproveitando que o mês de agosto é dedicado às atividades de conscientização, mobilização e combate à doença, o chamado ‘Agosto Laranja’, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) preparou um tira-dúvidas sobre é que falso ou verdadeiro sobre a doença. Confira.

É VERDADEIRO

1 – A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível.

2 – A tuberculose tem cura desde que o tratamento seja feito corretamente.

3 – A transmissão da doença ocorre pelo ar quando o doente espirra, tosse ou fala e pessoas em contato com o doente respiram o ar com o bacilo da tuberculose.

4 – A doença se transmite na convivência com pessoas doentes em ambientes fechados e não arejados.

5 – Alguns grupos têm maior risco para o adoecimento por tuberculose, como pessoas vivendo com HIV, privados de liberdade, pessoas em situação de rua, indígenas, profissionais de saúde, pessoas em condições precárias de alimentação, moradia e saúde, além de crianças menores de dois anos e idosos.

6 – O diagnóstico e o tratamento são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), gratuitamente.

7 – O tratamento tem duração mínima de seis meses e precisa ser seguido sem interrupção. Caso contrário, a doença pode se tornar resistente aos medicamentos, sendo necessário ampliar o período de tratamento e alterar as medicações.

8 – Após 15 dias de tratamento, o risco de transmissão já é muito reduzido ou inexistente.

9 – A pessoa em tratamento deve tomar os medicamentos indicados pela equipe de saúde mesmo que os sintomas desapareçam após o início do tratamento.

É FALSO

1 – Que a doença se transmite por usar o mesmo prato, copo e talheres que as pessoas adoecidas pela tuberculose;

2 – Que a tuberculose é transmitida quando se compartilha o vaso sanitário, roupas e toalhas de alguém com tuberculose;

3 – Que ao apertar a mão ou abraçar alguém com tuberculose você pegará a doença;

4 – Que beijar ou ter relação sexual com uma pessoa que tenha tuberculose transmite a doença.

5 – Que a doença só pode afetar a população mais vulnerável, ou seja, que quem possui melhor condição social não tem nenhuma chance de contrair tuberculose.

6 – A pessoa que conviver com pessoas doentes, mesmo em ambientes arejados, vai se infectar com o bacilo da tuberculose.

7 – Dizer que a tuberculose é uma doença do passado. Mesmo com avanços médicos ao longo do tempo, a doença ainda é um problema de saúde pública presente no mundo, no Brasil e em nosso Estado.

8 – Afirmar que a tuberculose só afeta os pulmões. Apesar de ser a forma mais comum, a doença também pode acometer órgãos, como ossos, rins, cérebro e a pele.

9 – Dizer que um doente com tuberculose deve ser isolado completamente, pois em grande parte dos casos, em 15 a 30 dias de tratamento adequado, a pessoa não transmite mais a doença e pode retornar às atividades normais.

Novas normas regulam reavaliação periódica do BPC para...

