Tainá de Paula leva agenda ambiental ao Sul Fluminense e destaca COP30

Visitas técnicas em Barra do Piraí, Paty do Alferes, Volta Redonda e Miguel Pereira reforçam integração entre capital e municípios

by adrielly ribeiro

Sul Fluminense – A secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula, cumpriu agenda no interior do estado durante o fim de semana, com visitas a Barra do Piraí, Paty do Alferes, Volta Redonda e Miguel Pereira. O objetivo foi fortalecer a integração das políticas ambientais da capital com os municípios e estimular a troca de experiências em projetos de sustentabilidade.

Em Barra do Piraí, a secretária se reuniu com Chris Taranto, secretário de meio ambiente de Barra do Piraí, além de representantes locais para debater o sucesso do projeto de reflorestamento, como o Horto Florestal. “A conservação das áreas verdes no interior é fundamental para a segurança hídrica de toda a Baía de Guanabara. O que se faz aqui impacta diretamente a vida na capital”, destacou a vereadora.

Em seguida, a comitiva de visitou Paty do Alferes, onde conheceu Centro Cultural Carlos Magno, mais conhecido como Fazenda Arcozelo, berço da cultura negra e memória.

Durante as visitas, Tainá de Paula incluiu a COP30 como ponto central das discussões. Ela ressaltou que a conferência, que ocorrerá em Belém, no Pará, é uma oportunidade para o Rio de Janeiro projetar suas boas práticas em nível global. “Nossas ações em Barra do Piraí e Paty do Alferes demonstram que o enfrentamento das mudanças climáticas começa com iniciativas locais. Precisamos levar a nossa experiência para o debate internacional, mostrando que o Rio de Janeiro está na linha de frente da agenda climática do Brasil”, afirmou.

