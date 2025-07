Trio é detido por suspeita de tráfico no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda

Volta Redonda – Três homens foram detidos na manhã desta terça-feira (24) durante uma ação conjunta das equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) e do Serviço Reservado (P2) do 28º Batalhão da Polícia Militar. A operação ocorreu na Rua Primeiro de Maio, em frente ao número 61, no bairro Nova Primavera.

Os agentes foram ao local após receberem denúncia sobre movimentação ligada ao tráfico de drogas na região. No endereço indicado, os policiais localizaram os suspeitos e apreenderam uma quantidade ainda não contabilizada de drogas, além de dois rádios transmissores.

Os suspeitos, de 20 e 22 anos, já possuíam anotações criminais anteriores por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Juntamente com o material apreendido, eles foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.