Trump anuncia ataque a suposto navio de drogas da Venezuela

Estados Unidos – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nesta terça-feira (2) um vídeo mostrando uma operação das forças americanas contra um suposto navio de drogas vinculado à Venezuela. As imagens foram publicadas na rede social Truth Social, onde Trump afirmou que ordenou o ataque contra narcoterroristas da gangue venezuelana Tren de Aragua nesta manhã.

Segundo Trump, a embarcação operava na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, e a ação resultou na morte de pelo menos 11 integrantes do grupo, sem ferimentos entre os militares americanos. Trump acusou ainda o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar o Tren de Aragua, organização considerada terrorista pelo governo americano, e disse que o grupo transportava drogas ilegais em águas internacionais com destino aos Estados Unidos.

“Temos muitas drogas entrando em nosso país há muito tempo. E acabamos de ver que elas saíram da Venezuela”, afirmou.

O secretário de Estado Marco Rubio confirmou o ataque em postagem na rede social X, afirmando que os Estados Unidos “realizaram um ataque letal” contra um suposto “navio de drogas” no sul do Caribe.