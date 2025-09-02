terça-feira, 2 setembro 2025
Fale conosco

Trump anuncia ataque a suposto navio de drogas da Venezuela

Operação das forças americanas matou 11 integrantes de gangue venezuelana e não deixou feridos entre os EUA

by alice couto

Estados Unidos – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nesta terça-feira (2) um vídeo mostrando uma operação das forças americanas contra um suposto navio de drogas vinculado à Venezuela. As imagens foram publicadas na rede social Truth Social, onde Trump afirmou que ordenou o ataque contra narcoterroristas da gangue venezuelana Tren de Aragua nesta manhã.

Segundo Trump, a embarcação operava na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, e a ação resultou na morte de pelo menos 11 integrantes do grupo, sem ferimentos entre os militares americanos. Trump acusou ainda o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar o Tren de Aragua, organização considerada terrorista pelo governo americano, e disse que o grupo transportava drogas ilegais em águas internacionais com destino aos Estados Unidos.

“Temos muitas drogas entrando em nosso país há muito tempo. E acabamos de ver que elas saíram da Venezuela”, afirmou.

O secretário de Estado Marco Rubio confirmou o ataque em postagem na rede social X, afirmando que os Estados Unidos “realizaram um ataque letal” contra um suposto “navio de drogas” no sul do Caribe.

Você também pode gostar

Cláudio Castro assina regulamentação do Tax Free

Estado do Rio registra superávit orçamentário de R$...

Katia Miki visita Santa Casa e confere novos...

H.FOA realiza primeira cirurgia de endometriose profunda robótica...

Estado promove campanha “Trajetórias” em Piraí e Mendes

ICMS Ecológico: VR sobe no ranking estadual de...

Barra Mansa recebe reunião do Conselho da Floresta...

UGB se destaca na 72ª Exposição Agropecuária de...

Segurança reforçada marca desfile de 7 de Setembro...

Estado investe em tecnologia de bloqueio de sinais...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996