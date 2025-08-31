Valença recebe a 1ª edição do Desafio “O CIRCUITO” de MTB

Valença – A Circuito do Aço, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Sul Fluminense, vai realizar no dia 28 de setembro de 2025 a 1ª edição do Desafio “O CIRCUITO” de MTB. A cidade de Valença foi escolhida para sediar o evento, que entra para a história como a primeira prova de mountain bike do Vale do Café. A largada está marcada para as 8h, na Praça Nestor de Andrade Ribeiro, ao lado da rodoviária.

O percurso terá 30 km, passando por ruas da cidade, estradas de terra e um pequeno trecho de asfalto na chegada. A competição contará com categorias geral (masculino e feminino) e por faixa etária, incluindo atletas a partir dos 15 anos – sendo obrigatória a autorização dos responsáveis para menores de 18.

Além da experiência esportiva, todos os inscritos recebem o kit atleta, com camisa oficial do evento, placa de número com chip de cronometragem e medalha de participação.

Os organizadores estão preparando o evento com toda atenção para receber os participantes. “Pedalar no Circuito é mais que um desafio, é viver a essência do Vale do Café. É unir esporte, turismo e desenvolvimento”, afirmou Mariane Machado Vilela Carraro, coordenadora do eixo turismo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR)

As inscrições estão abertas até 26 de setembro ou enquanto houver vagas – o limite é de 200 participantes. Todo o regulamento e cadastro podem ser feitos pelo site: www.cronovr.com.br.