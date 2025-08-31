domingo, 31 agosto 2025
Valença recebe a 1ª edição do Desafio “O CIRCUITO” de MTB

Prova inédita de mountain bike no Vale do Café está com inscrições abertas até 26 de setembro

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Valença – A Circuito do Aço, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Sul Fluminense, vai realizar no dia 28 de setembro de 2025 a 1ª edição do Desafio “O CIRCUITO” de MTB. A cidade de Valença foi escolhida para sediar o evento, que entra para a história como a primeira prova de mountain bike do Vale do Café. A largada está marcada para as 8h, na Praça Nestor de Andrade Ribeiro, ao lado da rodoviária.

O percurso terá 30 km, passando por ruas da cidade, estradas de terra e um pequeno trecho de asfalto na chegada. A competição contará com categorias geral (masculino e feminino) e por faixa etária, incluindo atletas a partir dos 15 anos – sendo obrigatória a autorização dos responsáveis para menores de 18.

Além da experiência esportiva, todos os inscritos recebem o kit atleta, com camisa oficial do evento, placa de número com chip de cronometragem e medalha de participação.

Os organizadores estão preparando o evento com toda atenção para receber os participantes. “Pedalar no Circuito é mais que um desafio, é viver a essência do Vale do Café. É unir esporte, turismo e desenvolvimento”, afirmou Mariane Machado Vilela Carraro, coordenadora do eixo turismo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR)

As inscrições estão abertas até 26 de setembro ou enquanto houver vagas – o limite é de 200 participantes. Todo o regulamento e cadastro podem ser feitos pelo site: www.cronovr.com.br.

 

