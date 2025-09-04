sexta-feira, 5 setembro 2025
Volkswagen e Sindicato dos Metalúrgicos iniciam curso de capacitação em Resende

Alunos de Resende e Volta Redonda realizam atividades práticas na fábrica com acompanhamento técnico

Resende – As primeiras turmas do curso de formação profissional “Operador Geral” iniciaram, nesta quinta-feira (4), as atividades práticas na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende. A iniciativa busca proporcionar aos alunos uma vivência real de trabalho, com acesso às linhas de produção e acompanhamento técnico especializado.

As primeiras turmas são compostas por alunos de Resende e Volta Redonda e fazem parte de um projeto que prevê a capacitação de até 400 pessoas. O curso é voltado para homens e mulheres maiores de 18 anos com ensino médio completo e tem como objetivo oferecer uma formação sólida para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o Consórcio Modular e o Cluster Automotivo da região. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano, projeto representa um avanço significativo na valorização na mão de obra local.

“Estamos preparando jovens e adultos para o mercado com uma qualificação de excelência, e isso fortalece toda a cadeia produtiva da região,” afirmou Mariano.

Para o gerente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Melquizedek Louzado, o impacto da iniciativa na cultura organizacional da empresa foi positivo.

“Receber os alunos dentro da fábrica é uma forma de integrar desde cedo os futuros profissionais à nossa realidade. Eles aprendem com os nossos processos, com os nossos valores, e isso cria uma conexão muito mais sólida entre formação e prática,” explicou Louzado.

A vice-presidente e Board Member de Pessoas & Cultura e Sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Lívia Simões, também celebrou o início das atividades práticas e reforçou o compromisso da empresa com o desenvolvimento social.

“Investir na capacitação de pessoas é investir no futuro da indústria e da nossa comunidade. Ver esses alunos vivenciando o dia a dia da fábrica nos enche de orgulho e reforça nosso papel como agentes de transformação”, destacou.

O curso combina teoria e prática e prepara operadores aptos a atuar em diversas áreas da produção industrial. A expectativa da empresa é que, ao final do programa, os participantes estejam prontos para ingressar no mercado com experiência e conhecimento técnico alinhado às exigências da indústria automotiva.

