terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Volta Redonda prepara aquisição de drone com infravermelho

Drone de última geração vai reforçar operações de segurança na cidade

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação


Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), apresentou nesta segunda-feira (11) um drone de alta tecnologia que deverá ser adquirido para apoiar operações de segurança, Defesa Civil e mobilidade urbana. O equipamento, capaz de operar de dia, à noite e em condições climáticas adversas, foi demonstrado em voo experimental a partir da sede da Semop, na Ilha São João.

A demonstração do equipamento, que conta com câmeras de infravermelho e tecnologia avançada, contou com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, do secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique, do comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula, e do coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Silvério.

O objetivo é ampliar a capacidade de prevenção e garantir resposta rápida a ocorrências, proporcionando mais segurança e eficiência às operações.

Tecnologia de ponta com alto alcance de imagens

Entre as especificações técnicas, o equipamento possui alcance de até 10 quilômetros a partir do controle do piloto. Suas câmeras contam com visão térmica, zoom de 30x – capaz de identificar objetos a aproximadamente dois quilômetros de distância – e recursos de reconhecimento facial e leitura de placas.

O drone também pode transportar até 11 quilos de carga e é adaptável a diferentes módulos, como mapeamento urbano em 2D, 3D e 5D, permitindo identificar ocupações irregulares, assoreamento de rios e áreas de desmatamento. Para operações noturnas, conta com canhão de luz com alcance de até 300 metros e garras para transporte ou lançamento de objetos, como boias de salvamento ou outros itens necessários em ações de emergência.

Integrado a sensores de detecção de disparos de armas de fogo, o equipamento é capaz de decolar automaticamente, em poucos minutos, até o ponto exato da ocorrência, permitindo acompanhamento em tempo real e facilitando a atuação das equipes de segurança.

Plano de modernização tecnológica da segurança

De acordo com Coronel Henrique, a aquisição está alinhada ao plano de modernização tecnológica da segurança pública de Volta Redonda, que já conta com sistemas de monitoramento por câmeras e reconhecimento facial. Ele adiantou que, a partir da aquisição do drone, servidores serão capacitados e será criado um setor de operação aérea no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), de onde as imagens captadas pelo equipamento serão monitoradas diariamente.

“Vamos poder agir de forma precisa, com ações sem qualquer tipo de efeito colateral, aumentando a nossa capacidade de monitoramento. Existem áreas da cidade que precisam desse reforço. Estrategicamente, será um ganho muito grande. Além do assessoramento às forças de segurança, o drone poderá ser utilizado em ações da Defesa Civil e de mobilidade urbana. Agradeço ao prefeito Neto, que não mede esforços para investir na segurança pública em benefício de toda a população de Volta Redonda. Estamos avançando”, afirmou Coronel Henrique.

Você também pode gostar

Copa do Brasil: Botafogo e Vasco se enfrentam...

Katia Miki e deputado André Corrêa anunciam obra...

VR: Ordem Pública ministra palestra para estudantes do...

Angra celebra o Mês da Juventude com programação...

Voltaço inicia semana de treinamentos

Itatiaia leva Agosto Lilás ao Aeroclube de Resende

Arraiá da Convivência reúne mais de mil pessoas...

‘Pague Bem Menos’ alcança mais de 10 mil...

Itatiaia reforça combate à violência contra mulher com...

H.FOA promove série de encontros para pacientes pós-bariátrica

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996