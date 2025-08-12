Volta Redonda prepara aquisição de drone com infravermelho



Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), apresentou nesta segunda-feira (11) um drone de alta tecnologia que deverá ser adquirido para apoiar operações de segurança, Defesa Civil e mobilidade urbana. O equipamento, capaz de operar de dia, à noite e em condições climáticas adversas, foi demonstrado em voo experimental a partir da sede da Semop, na Ilha São João.

A demonstração do equipamento, que conta com câmeras de infravermelho e tecnologia avançada, contou com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, do secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique, do comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula, e do coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Silvério.

O objetivo é ampliar a capacidade de prevenção e garantir resposta rápida a ocorrências, proporcionando mais segurança e eficiência às operações.

Tecnologia de ponta com alto alcance de imagens

Entre as especificações técnicas, o equipamento possui alcance de até 10 quilômetros a partir do controle do piloto. Suas câmeras contam com visão térmica, zoom de 30x – capaz de identificar objetos a aproximadamente dois quilômetros de distância – e recursos de reconhecimento facial e leitura de placas.

O drone também pode transportar até 11 quilos de carga e é adaptável a diferentes módulos, como mapeamento urbano em 2D, 3D e 5D, permitindo identificar ocupações irregulares, assoreamento de rios e áreas de desmatamento. Para operações noturnas, conta com canhão de luz com alcance de até 300 metros e garras para transporte ou lançamento de objetos, como boias de salvamento ou outros itens necessários em ações de emergência.

Integrado a sensores de detecção de disparos de armas de fogo, o equipamento é capaz de decolar automaticamente, em poucos minutos, até o ponto exato da ocorrência, permitindo acompanhamento em tempo real e facilitando a atuação das equipes de segurança.

Plano de modernização tecnológica da segurança

De acordo com Coronel Henrique, a aquisição está alinhada ao plano de modernização tecnológica da segurança pública de Volta Redonda, que já conta com sistemas de monitoramento por câmeras e reconhecimento facial. Ele adiantou que, a partir da aquisição do drone, servidores serão capacitados e será criado um setor de operação aérea no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), de onde as imagens captadas pelo equipamento serão monitoradas diariamente.

“Vamos poder agir de forma precisa, com ações sem qualquer tipo de efeito colateral, aumentando a nossa capacidade de monitoramento. Existem áreas da cidade que precisam desse reforço. Estrategicamente, será um ganho muito grande. Além do assessoramento às forças de segurança, o drone poderá ser utilizado em ações da Defesa Civil e de mobilidade urbana. Agradeço ao prefeito Neto, que não mede esforços para investir na segurança pública em benefício de toda a população de Volta Redonda. Estamos avançando”, afirmou Coronel Henrique.