VR leva jovens do Santo Agostinho para conhecer pontos turísticos da cidade

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda promoveu mais uma ação do projeto ‘Turistando em VR’, na tarde de quinta-feira (4). A iniciativa reuniu jovens atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Santo Agostinho e integrou diferentes setores da administração municipal, ao oferecer um passeio pelos principais pontos turísticos do município e um ambiente de troca cultural para intensificar cuidados com a saúde mental e o bem-estar dos adolescentes.

A ação, realizada em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social (Smas), da Juventude (Sejuv), de Saúde (SMS) e a SMDET, estimulou o diálogo e promoveu o desenvolvimento emocional e social dos adolescentes.

“Eu gostei bastante de conhecer essa parte cultural, os pontos turísticos e a história da cidade onde nasci. Com certeza quero visitar outras vezes”, disse Huanny Custer Valori.

Rebeca Vitória Silva, outra participante, também se surpreendeu com a descoberta.

“Eu achei muito legal esses lugares que eu vim, eu não conhecia. Não imaginava que eles existiam. Moro aqui, mas eu nem sabia dessas coisas que aprendi hoje.”

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, destacou o impacto do projeto para a juventude da cidade.

“Oportunizar que os jovens do Cras Santo Agostinho participem do ‘Turistando VR’ é motivo de grande satisfação para nós. A Secretaria da Juventude tem como papel articular e viabilizar que a juventude de Volta Redonda tenha acesso a projetos que ampliem seus conhecimentos e fortaleçam seus vínculos com a cidade. Ao conhecer os pontos turísticos e históricos do município, esses jovens não apenas se apropriam da nossa memória coletiva, mas também desenvolvem um maior sentimento de pertencimento e valorização da nossa identidade local”, destacou o secretário.

Acompanhamento

Os jovens participantes são acompanhados pela equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (eMulti), formada por psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos. A eMulti, que já atua nas unidades básicas de Saúde, tem como foco não apenas a promoção de saúde, mas também a prevenção de doenças físicas e mentais, oferecendo atendimentos individuais, ações coletivas, visitas domiciliares e apoio às famílias.

A psicóloga Caroline Miranda Barreiro, responsável pela coordenação do projeto, detalhou que o passeio foi pensado para que os adolescentes possam explorar melhor a cidade onde moram.

“Nosso objetivo é que percebam que ser adolescente não é apenas enfrentar a parte difícil da vida, mas também vivenciar momentos de cultura, saúde e convivência social. Com isso podemos auxiliar os adolescentes a lidarem com questões de ansiedade e sociabilidade. Trabalhamos formas de expressão e maneiras de lidar com dificuldades emocionais durante o desenvolvimento, que muitas vezes podem afetar suas relações sociais e seu bem-estar”, ressaltou a psicóloga.

Para o prefeito Antônio Francisco Neto, a participação do Cras Santo Agostinho no projeto retrata a efetividade da integração entre diferentes políticas públicas no cuidado e apoio à população.

“Quando juntamos setores como saúde, assistência social, juventude e turismo, esse tipo de ação proporciona viver com mais inclusão e humanidade, promovendo acolhimento e fortalecendo o laço comunitário.”

O projeto “Turistando em VR” é gratuito e oferece experiências imersivas com o objetivo de demonstrar como o lazer proporcionado pelo turismo pode ser um importante instrumento de inclusão social, valorização cultural e de cuidado com a saúde mental. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia por meio da plataforma Even3, acessando o link www.even3.com.br/turistando-em-vr.

Os passeios têm duração aproximada de duas horas e ocorrem às 9h e às 14h, com embarque na Praça Brasil, próximo ao Clube Umuarama. Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis e munidos de documentos de identificação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Informações Turísticas (CIT) pelo WhatsApp (24) 3511-3380.