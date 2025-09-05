sexta-feira, 5 setembro 2025
Fale conosco

VR leva jovens do Santo Agostinho para conhecer pontos turísticos da cidade

Ação do ‘Turistando em VR’ tem o objetivo de promover aprendizado cultural e o cuidado com a saúde mental dos adolescentes

by arthur

Projeto “Turistando em VR” é gratuito e oferece experiências imersivas como instrumento de inclusão social e cuidado com a saúde mental (Foto: Jean Alves)

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda promoveu mais uma ação do projeto ‘Turistando em VR’, na tarde de quinta-feira (4). A iniciativa reuniu jovens atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Santo Agostinho e integrou diferentes setores da administração municipal, ao oferecer um passeio pelos principais pontos turísticos do município e um ambiente de troca cultural para intensificar cuidados com a saúde mental e o bem-estar dos adolescentes.

A ação, realizada em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social (Smas), da Juventude (Sejuv), de Saúde (SMS) e a SMDET, estimulou o diálogo e promoveu o desenvolvimento emocional e social dos adolescentes.

“Eu gostei bastante de conhecer essa parte cultural, os pontos turísticos e a história da cidade onde nasci. Com certeza quero visitar outras vezes”, disse Huanny Custer Valori.

Rebeca Vitória Silva, outra participante, também se surpreendeu com a descoberta.

“Eu achei muito legal esses lugares que eu vim, eu não conhecia. Não imaginava que eles existiam. Moro aqui, mas eu nem sabia dessas coisas que aprendi hoje.”

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, destacou o impacto do projeto para a juventude da cidade.

“Oportunizar que os jovens do Cras Santo Agostinho participem do ‘Turistando VR’ é motivo de grande satisfação para nós. A Secretaria da Juventude tem como papel articular e viabilizar que a juventude de Volta Redonda tenha acesso a projetos que ampliem seus conhecimentos e fortaleçam seus vínculos com a cidade. Ao conhecer os pontos turísticos e históricos do município, esses jovens não apenas se apropriam da nossa memória coletiva, mas também desenvolvem um maior sentimento de pertencimento e valorização da nossa identidade local”, destacou o secretário.

 

Acompanhamento

Os jovens participantes são acompanhados pela equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (eMulti), formada por psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos. A eMulti, que já atua nas unidades básicas de Saúde, tem como foco não apenas a promoção de saúde, mas também a prevenção de doenças físicas e mentais, oferecendo atendimentos individuais, ações coletivas, visitas domiciliares e apoio às famílias.

A psicóloga Caroline Miranda Barreiro, responsável pela coordenação do projeto, detalhou que o passeio foi pensado para que os adolescentes possam explorar melhor a cidade onde moram.

“Nosso objetivo é que percebam que ser adolescente não é apenas enfrentar a parte difícil da vida, mas também vivenciar momentos de cultura, saúde e convivência social.  Com isso podemos auxiliar os adolescentes a lidarem com questões de ansiedade e sociabilidade. Trabalhamos formas de expressão e maneiras de lidar com dificuldades emocionais durante o desenvolvimento, que muitas vezes podem afetar suas relações sociais e seu bem-estar”, ressaltou a psicóloga.

Para o prefeito Antônio Francisco Neto, a participação do Cras Santo Agostinho no projeto retrata a efetividade da integração entre diferentes políticas públicas no cuidado e apoio à população.

“Quando juntamos setores como saúde, assistência social, juventude e turismo, esse tipo de ação proporciona viver com mais inclusão e humanidade, promovendo acolhimento e fortalecendo o laço comunitário.”

O projeto “Turistando em VR” é gratuito e oferece experiências imersivas com o objetivo de demonstrar como o lazer proporcionado pelo turismo pode ser um importante instrumento de inclusão social, valorização cultural e de cuidado com a saúde mental. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia por meio da plataforma Even3, acessando o link www.even3.com.br/turistando-em-vr.

Os passeios têm duração aproximada de duas horas e ocorrem às 9h e às 14h, com embarque na Praça Brasil, próximo ao Clube Umuarama. Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis e munidos de documentos de identificação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Informações Turísticas (CIT) pelo WhatsApp (24) 3511-3380.

 

 

Você também pode gostar

BM: Ruas do Centro passam por recomposição asfáltica...

UFF-VR inaugura supercomputador para impulsionar pesquisas avançadas

Saae-BM realiza manutenção em bomba principal que abastece...

Prefeitura de Volta Redonda recebe Pinheiral para conhecer...

HSJB bate recorde e realiza mais de 4,4...

Pinheiral lança festival de curtas “EduCannes” para estudantes

Resende amplia vacinação contra HPV para jovens de...

FBG garante transporte para jovens no Desfile de...

Angra dos Reis divulga alterações no trânsito para...

Furto de energia no país gerou prejuízo de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996