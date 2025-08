VR: Ordem Pública capacita motociclistas militares para escoltas e emergências

Volta Redonda – Militares da Aeronáutica, do Exército e do Corpo de Bombeiros participaram, nesta semana, de um estágio de formação do curso de motociclista militar e batedor, realizado no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube. O treinamento foi ministrado pelo multicampeão de motovelocidade e piloto profissional Helder Shad, instrutor da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Ao todo, 39 militares receberam instruções práticas na condução das motocicletas em alta velocidade, frenagem, desvios de obstáculos e contraesterço – técnica de pilotagem de motocicletas que consiste em girar o guidão no sentido oposto ao da curva para facilitar a inclinação e a entrada na curva.

De acordo com o Instrutor do Estágio de Formação de Motociclista Militar e Batedor do 1° BPE (Batalhão de Polícia do Exército), sargento Chrystorfson Avelar, a capacitação tem duração de três meses e visa habilitar os militares para escoltas motorizadas, utilizando técnicas de pilotagem, segurança e legislação de trânsito, além de primeiros socorros.

“Normalmente as missões exigem uma técnica de alta velocidade e de frenagem. Então essas instruções somam muito com as técnicas de pilotagem dos agentes de segurança. Dessa forma eles saem daqui mais preparados para situações de emergência, como uma frenagem em segurança ou a entrada em uma curva em alta velocidade, por exemplo”, disse sargento Avelar.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou a parceria entre a Semop e as outras forças de segurança, destacando a importância da capacitação.

“É importante oferecermos essa capacitação, pois entendemos que o maior ativo das forças de segurança é a sua tropa. Com esse treinamento, o nosso profissional consegue contribuir de forma significativa para a capacitação de outros profissionais, fortalecendo não só a missão constitucional, mas fazendo com que eles possam ter segurança na execução da sua atividade”, disse Coronel Henrique.