XTERRA chega à Serra da Bocaina com provas de trail run e mountain bike

Evento será realizado em Angra dos Reis no dia 30 de agosto; inscrições têm desconto até domingo (10)

by alice couto

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – Um dos cenários mais desafiadores do país, a Serra da Bocaina vai receber uma etapa do XTERRA no dia 30 de agosto. O maior circuito off-road do mundo levará ao Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, provas de corrida em trilha (21 e 50 quilômetros) e mountain bike. Atletas da elite e amadores podem participar. Em homenagem ao Dia dos Pais, as inscrições estão com 30% de desconto – não apenas para esta etapa, mas para todas até o fim deste ano.

A promoção vai até o próximo domingo (10), às 23h59, e é extensiva ao UPHILL Serra do Mar, que acontece no dia 28 de setembro, em trechos de cinco e dez quilômetros. Basta acessar os sites xterrabrasil.com.br e uphillbr.com.br. Para garantir o desconto, é necessário aplicar os cupons no carrinho de compras da plataforma Ticket Sports: PAIXTERRA30 para o XTERRA e DIADOSPAIS para a UPHILL.

Ao longo de sua história, o evento passou por mais de 45 países, com aproximadamente 70 mil participantes e 300 mil espectadores. De acordo com a X3m, que organiza e promove as etapas no Brasil, mais de 300 pessoas são contratadas a cada edição. O trabalho inclui treinamentos e capacitação de moradores. O XTERRA tem patrocínio da Prefeitura de Angra dos Reis e da Fischer.

