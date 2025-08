Zeca Baleiro embala público com sucessos no Palco SESC, na Ilha São João

Volta Redonda – O cantor Zeca Baleiro se apresentou na noite de sábado (2) no Palco SESC da Expo VR, na Ilha São João. Com bom humor e interação com a plateia, ele conduziu um repertório baseado em faixas conhecidas de sua carreira, como Telegrama e uma releitura de Vapor Barato, acompanhadas em coro pelo público.

Mais cedo, a cantora Cátia Valois abriu a noite musical no mesmo palco, com um repertório sertanejo. Com presença de palco e repertório popular, ela atraiu atenção dos visitantes que circulavam pela área de shows.

O domingo (3) marca o último dia da Expo VR, que teve programação cultural variada ao longo do fim de semana. O encerramento será feito pela cantora IZA, com apresentação marcada para as 21h, também no Palco SESC. A expectativa é de grande público.