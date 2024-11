Adolescente é apreendido com moto sem placa em Barra Mansa

Barra Mansa – Um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma motocicleta sem placa na noite desta terça-feira (19), em Barra Mansa.

Policiais militares do 28º BPM, durante patrulhamento com a viatura do Bairro Presente, tiveram atenção voltada para uma motocicleta sem placa com dois ocupantes, no Centro. Foi dada ordem de parada mas eles ignoraram e fugiram.

O veículo foi localizado na Rua Duque de Caxias com um suspeito. O jovem informou que a chave estava na ignição e admitiu não possuir os documentos da motocicleta.

O adolescente foi encaminhado, junto com o veículo, à 90ª DP. Na unidade, foi realizado contato com um responsável legal, visto que ele é menor de idade.