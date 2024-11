Alimentação saudável: muito além da salada no prato

Volta Redonda – Quando falamos em alimentação saudável, muitas pessoas imediatamente associam a ideia a uma dieta repleta de saladas, alimentos caros e restrições severas. No entanto, essa visão limitada sobre o que significa comer de forma saudável pode levar a equívocos e até mesmo afastar as pessoas de hábitos alimentares equilibrados. A verdade é que alimentação saudável vai muito além de uma tigela de folhas verdes. Comer saudável é nutrir o corpo de forma balanceada, com diversidade de alimentos e sem extremismos.

O mito de que “comer saudável é comer salada” pode gerar culpa e frustração, principalmente para aqueles que não gostam de folhas ou têm dificuldade em manter essa rotina. É fundamental desassociar o conceito de saúde ao sacrifício. Comer saudável deve ser uma prática sustentável e prazerosa, e não um fardo.

Por esse motivo, uma equipe multidisciplinar de médicos, nutricionistas, personal trainers e psicóloga compõem a equipe do ‘Desafio Verão’. O objetivo do projeto é promover uma transformação saudável e duradoura na vida dos participantes Ramon e Lara, além dos leitores e seguidores do ‘Desafio Verão’.

O que é, de fato, uma alimentação saudável?

Comer de forma saudável significa fornecer ao corpo os nutrientes necessários para funcionar de maneira eficiente. Isso inclui carboidratos, proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais e fibras, distribuídos de forma balanceada nas refeições. O segredo está na variedade e na moderação, e não na exclusividade de um único tipo de alimento.

Embora o estereótipo da alimentação saudável seja a saladas, que são ricas em fibras, vitaminas e minerais, uma alimentação baseada apenas nelas pode ser insuficiente para fornecer energia e macronutrientes essenciais, como proteínas e carboidratos. Ou seja, uma dieta restrita a saladas pode deixar o corpo sem combustível para atividades cotidianas e comprometer a saúde. Comer saudável inclui uma série de alimentos e variedades.

O que comemos afeta não apenas o corpo, mas também a mente. Alimentos ricos em nutrientes como ômega-3 (presente em peixes), magnésio (castanhas e vegetais) e triptofano (chocolate amargo e banana) ajudam a regular o humor e reduzir sintomas de ansiedade e estresse.

Alimentação saudável é sinônimo de equilíbrio, prazer e adaptação. Não se trata de seguir uma fórmula universal, mas de encontrar formas de incluir variedade, nutrientes e sustentabilidade no prato. Seja uma salada, um prato tradicional ou uma refeição simples e nutritiva, o importante é que ela faça sentido para a sua rotina e atenda às suas necessidades. Comer saudável não precisa ser complicado — pode ser acessível, inclusivo e delicioso.

Ficha Técnica:

Projeto: Desafio Verão;

Participantes: Ramon Lobato e Lara Rocha;

Período: de 4 de novembro a 14 de dezembro;

Parceiros: FitDelice, Academia ForShape, Inova, Mundo Verde, Labes, Vicoflora;

Profissionais Parceiros: Dr. Yuri Aragão, Dra. Isabella Cunha, Felipe Vital, Michele Bretz, Maicon Penna, Victoria Nader e Jessica Almeida;

Objetivo: Incentivar a melhora da qualidade de vida dos leitores e seguidores do Diário do Vale através do formato reality show.