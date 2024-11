Angra pode ganhar Hospital Veterinário Regional

Sul Fluminense – Angra dos Reis contará com novos investimentos na saúde pública, viabilizados por emendas impositivas da deputada estadual Célia Jordão (PL). Os recursos, formalizados pelo Poder Executivo e divulgados no Diário Oficial na última segunda-feira (11), totalizam R$ 1.903.015,00.

Do montante, R$ 1,4 milhão será destinado ao Hospital da Mulher de Angra dos Reis, enquanto R$ 503.015,00 serão aplicados na estruturação de um Hospital Veterinário, reforçando os serviços de saúde na região Sul Fluminense e Costa Verde.

Inaugurado em setembro deste ano, o Hospital da Mulher funciona como um complexo de atenção especializada à saúde feminina e contempla maternidade, centro cirúrgico com tecnologia de ponta, enfermaria pediátrica e posto de coleta de leite.

No complexo, também são realizadas consultas e oferecidos exames especializados. “A nossa intenção é fazer com que essa verba seja aplicada na manutenção dos serviços oferecidos pelo hospital, que tem se mostrado essencial para a saúde das mulheres. Acreditamos que esse investimento será um reforço significativo para a continuidade dos trabalhos”, afirmou Célia Jordão.

O município também pode ser contemplado com um novo Hospital Veterinário Regional, por solicitação da parlamentar ao Governo do Estado. Segundo justifica a deputada, o hospital será de grande importância por oferecer um atendimento especializado e contínuo aos animais.

“Destinamos esse investimento para que o município faça a aquisição de equipamentos e materiais para o futuro Hospital Veterinário, que tem potencial para ser referência e atender a toda a Costa Verde”, defendeu.