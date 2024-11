Campeonato Brasileiro: Flamengo enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira (20)

Mato Grosso – Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), às 19 horas, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O confronto marca os dois lados da tabela, o Rubro-Negro está em 4º lugar, com 59 pontos e busca se manter no G-4.

Do outro lado, o Cuiabá está em 19ª lugar, com 29 pontos. O rebaixamento do clube pode ser confirmado ainda nesta quarta-feira, caso seja derrotado e seus concorrentes não percam.

Desfalques

O técnico Filipe Luís terá alguns desfalques para a partida. Gabigol continua afastado pelo Flamengo, e não enfrenta o Cuiabá. Com o contrato no final da temporada e sem a intenção de renovar, a diretoria do Rubro-Negro decidiu manter a decisão que tirou Gabigol do duelo contra o Atlético-MG por incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil. David Luiz é mais um desfalque, o zagueiro está com febre e mal-estar.

Léo Ortiz, Gerson, Gonzalo Plata e Guillerme Varela, convocados pelas suas respectivas seleções para a Data Fifa, serão outros desfalques contra o Cuiabá.

Bruno Henrique também está fora após ser punido pelo STJD e cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Corinthians.

O Cuiabá tem dois reforços para esta rodada do Brasileirão. Fernando Sobral e Gustavo Sauer, que não atuaram no último jogo, voltam a ficar à disposição do técnico Bernardo Franco. Por outro lado, Alan Empereur e Eliel continuam indisponíveis. Isidro Pitta, convocado pelo Paraguai, também não deve jogar.

Arbitragem

A árbitra responsável será Edina Batista (FIFA-SP), com os assistentes Marcelo Van Gasse (SP) e Fabrini Costa (FIFA-SP); e no VAR Adriano de Assis Miranda (SP).

Transmissão

O confronto será transmitido para todo o país pelo Premiere (canal fechado).