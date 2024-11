Com pneus em mau estado, carro derrapa na Dutra, em BM

Barra Mansa – Um condutor de 28 anos perdeu o controle de seu carro, modelo Sedan Elegance, na manhã deste sábado (16), na Dutra em Barra Mansa. O veículo seguia no sentido Rio de Janeiro quando, devido à pista molhada, derrapou ao fazer uma curva na altura do km 286 e colidiu com uma mureta. Ligada ao carro, havia uma pequena carreta.

O motorista foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP com um ferimento no pé direito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo tinha seu licenciamento vencido, bem como a carteira de motorista do condutor. Os quatro pneus do Vectra estavam em mal estado, sendo este o motivo da derrapagem.

Após o resgate, o motorista foi encaminhado à Santa Casa de Barra Mansa e o veículo foi apreendido pela PRF, que ainda aplicou a multa correspondente.