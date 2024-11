Concurso PM-SP: 2.700 vagas para soldado com salário de até R$ 4.852

São Paulo – O concurso da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) foi oficialmente anunciado nesta quinta-feira (21), com a publicação do edital no Diário Oficial do Estado. São oferecidas 2.700 vagas para a função de soldado, com salário inicial de R$ 4.852,21, composto pelo padrão (R$ 2.033,21), o Regime Especial de Trabalho Policial (R$ 2.033,27) e o adicional de insalubridade (R$ 785,67).

Os candidatos interessados devem atender aos seguintes requisitos: idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 m (para mulheres) ou 1,60 m (para homens), habilitação nas categorias “B” a “E” e ensino médio completo.

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira (22) até o dia 22 de dezembro, através do portal da banca FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85.