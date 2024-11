Defesa Civil de Barra do Piraí monitora risco de inundações e deslizamentos

Barra do Piraí – Agentes da Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí continuam com o serviço de informações a respeito da cheia dos rios no município barrense. Paraíba do Sul, Piraí e Sacra Família continuam com risco iminente de inundação devido às fortes chuvas que caíram na região. Até o momento, não há registros de desalojados ou desabrigados.

“Estamos atentos em todos os movimentos, em parceria com a Light, que é a concessionária que administra as barragens aqui na cidade e região. As vazões ainda estão altas. Quanto à Ponte Irmãos Di Biase, a Ponte do Royal, não há nada definido sobre fechamento para pedestres ou carros. Também estamos acompanhando. A população precisa ficar atenta a qualquer elevação do rio e procurar locais seguros para ficar”, disse o secretário interino de Defesa Civil, Wlader Dantas.

Há riscos de inundações nas áreas ribeirinhas. Em virtude das chuvas, risco também de deslizamentos.

A população deve buscar locais seguros. A Defesa Civil está em constante monitoramento e percorrendo as áreas de risco para emissão de alertas e orientações aos moradores. Informações e ocorrências, ligar 199.