Exercício físico na menopausa: saúde e bem-estar em movimento

Volta Redonda – A menopausa marca o fim do ciclo reprodutivo feminino e exige uma renovação dos cuidados com o corpo e a mente. Essa fase, que ocorre geralmente entre os 45 e 55 anos, traz mudanças hormonais significativas que impactam a saúde geral da mulher. Um dos grandes aliados da mulher durante o período é a prática de exercícios físicos.

Um dos objetivos do ‘Desafio Verão’ é promover a saúde em todas as idades e fases da vida. Por isso, o DIÁRIO DO VALE traz uma série de recomendações e dicas para as mulheres que já chegaram a esta fase da vida.

Entre os sintomas mais comuns da menopausa estão ondas de calor, insônia, mudanças de humor, ganho de peso, perda de densidade óssea e muscular, além de um aumento no risco de doenças cardiovasculares. Seguir as recomendações médicas e de outros especialistas para enfrentar essas transformações de forma positiva e garantir mais qualidade de vida.

Exercício físico como aliado

A menopausa é um momento de redescoberta da força e da resiliência do corpo feminino. O exercício físico não é apenas uma forma de cuidar da saúde; é também uma ferramenta de empoderamento, que permite encarar essa fase com vitalidade e confiança.

Confira os benefícios da prática das atividades durante e após a menopausa:

– Fortalecimento dos ossos e prevenção da osteoporose;

Após a menopausa, os níveis de estrogênio, hormônio que protege os ossos, diminuem significativamente, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. Exercícios com impacto moderado, como caminhadas, corrida leve, e atividades de resistência como musculação, são fundamentais para estimular a formação óssea.

– Preservação e aumento da massa muscular;

A perda de massa muscular é acelerada durante e após a menopausa. Os exercícios como pilates, musculação e treinamento funcional, ajudam a preservar a força muscular, melhorando a postura, a funcionalidade no dia a dia e o metabolismo.

– Regulação do peso corporal;

A menopausa está associada a um metabolismo mais lento e ao aumento de gordura abdominal. As atividades aeróbicas, como natação, dança e ciclismo, combinadas com exercícios de força, ajudam a queimar calorias, tonificar os músculos e reduzir o acúmulo de gordura;

– Redução dos sintomas da menopausa;

O exercício físico auxilia na regulação hormonal, contribuindo para a diminuição de sintomas como ondas de calor e insônia. Além disso, promove relaxamento e melhora a qualidade do sono.

– Prevenção de doenças cardiovasculares;

O risco de doenças do coração cresce neste período devido à redução do estrogênio, que tem um papel protetor no sistema cardiovascular. Exercícios como caminhada, yoga e treino intervalado de alta intensidade (HIIT) são eficazes para fortalecer o coração e melhorar a circulação.

– Saúde mental e emocional;

Com a queda hormonal, muitas mulheres enfrentam episódios de ansiedade e depressão. A prática regular de exercícios estimula a produção de endorfinas e serotonina, promovendo sensação de bem-estar e ajudando no controle emocional.

Consulte seu médico e uma equipe multidisciplinar antes de transformar a sua rotina

Para iniciar a prática de exercícios físicos, fazer mudanças na alimentação e a introduzir medicamentos é necessário ter acompanhamento de profissionais da área da saúde. O ‘Desafio Verão’ conta com a participação de uma grande equipe multidisciplinar, composta por médicos, nutricionistas, personal trainers e psicóloga para auxiliar os participantes Lara e Ramon durante todo o processo.

A menopausa pode agravar problemas de saúde como hipertensão, diabetes, osteoporose e obesidade. O médico pode identificar essas condições e indicar exercícios que sejam seguros e eficazes. Cada mulher vivencia a menopausa de forma única. O acompanhamento profissional permite a elaboração de estratégias individualizadas, que podem incluir reposição hormonal, suplementação vitamínica (como cálcio e vitamina D) e orientações nutricionais específicas para potencializar os benefícios do exercício.

