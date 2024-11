Governo do RJ monitora chuvas e reforça ações de prevenção em todo o estado

Estado do Rio – O Governo do Rio de Janeiro monitora as chuvas e as condições climáticas em todo o estado, e atua para prevenir e minimizar quaisquer danos causados pelo temporal. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a cerca de 30 ocorrências de baixa emergência, relacionadas às precipitações, em sua maioria de cortes de árvores e acidentes de trânsito.

A situação das chuvas em todo o Rio de Janeiro é acompanhada desde sexta-feira (15), com medidas e protocolos do Plano de Contingências estadual. Neste momento, é alto o risco hidrológico em Resende, Porto Real, Barra Mansa, Volta Redonda e Itatiaia. No restante do estado, a probabilidade de alagamentos e inundações é de moderada a muito baixa. O risco geológico é alto em Resende, Porto Real e Itatiaia. Em todo o estado, a probabilidade de deslizamentos de terra é de moderada a muito baixa.

“Desde as primeiras horas, estou acompanhando as condições climáticas por meio do nosso Comitê de Chuvas, que funciona 24 horas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) com equipes de plantão. Determinei que as secretarias e órgãos estaduais trabalhem de maneira integrada para que haja a maior eficiência e celeridade no atendimento a ocorrências. Estamos atentos às chuvas em todo o estado. Nossas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão à disposição dos municípios para garantir a segurança da nossa população”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

Os Bombeiros do Rio de Janeiro estão em alerta, mobilizados para o atendimento a possíveis emergências. As equipes contam com apoio de viaturas de salvamento e resgate, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves. Até o momento, não há registro de ocorrências de vulto, nem de vítimas.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) também acompanha, 24 horas por dia, as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos no território fluminense, enviando alertas para os municípios. Os agentes da Defesa Civil estão em contato permanente com as Prefeituras.

“A Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros RJ estão prontos para as chuvas de Verão. Nós trabalhamos o ano todo, 24 horas por dia, sete dias por semana, para estabelecer estratégias preventivas e de resposta rápida a possíveis desastres no Estado. A preparação para as chuvas envolve a capacitação frequente dos nossos agentes e militares e a realização de uma série de exercícios simulados, inclusive em comunidades vulneráveis e escolas, a fim de garantir a segurança da população fluminense”, explicou o secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso de Salles Junior.

Maquinários

Todas as empresas prestadoras de serviços ao Inea (Instituto Estadual do Ambiente) já estão em alerta. Escavadeiras, guindastes, retroescavadeiras, caminhões basculantes, caminhões-pipas e tratores estão entre os equipamentos distribuídos em todas as regiões.

Além disso, equipes do sistema Alerta de Cheias estão emitindo boletins de chuva e dos níveis dos rios, a fim de monitorar as possíveis regiões críticas e sujeitas a alagamentos.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos também está em contato direto com as cidades de Italva e Angra dos Reis, e prontos para atuar em caso de qualquer necessidade dos municípios.

Interdições de rodovia

A Serra de Paracambi, na RJ-127, está interditada nos dois sentidos por causa do risco de deslizamentos. Equipes do DER-RJ (Departamento de Estradas De Rofagem) estão no local desde o início desta manhã para avaliar as condições e retirar a terra que caiu sobre a pista durante as chuvas. A limpeza já está sendo feita. A medida é para garantir a segurança dos motoristas.

Plano de Contingência e investimentos em prevenção

Com o objetivo de minimizar transtornos causados pelas chuvas e garantir o atendimento necessário às cidades mais atingidas, o Governo do Estado está elaborando um novo Plano de Contingência para as chuvas para os próximos meses. O comitê, liderado pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, é composto por secretarias e órgãos estaduais, e está em diálogo com concessionárias de água, luz e energia, e também com os municípios.

“A prevenção certamente é a nossa melhor estratégia para diminuir os possíveis impactos no território fluminense, e nossa experiência já atestou isso. A sinergia entre todas as secretarias e atores envolvidos nessa missão é essencial. O governador Cláudio Castro determinou prioridade máxima para o assunto”, afirmou o secretário Bernardo Rossi.

O Governo do Rio investe, desde 2021, R$ 4,3 bilhões em obras de infraestrutura em todo o estado. Além disso, o Plano de Contingência para as Chuvas prevê que mais de R$ 3 bilhões sejam destinados à prevenção. São investimentos em equipamentos de última geração, que vão aumentar a rapidez no tempo de resposta, dar mais suporte às ações e contribuir para salvar vidas.

A Defesa Civil, que recebeu investimentos de cerca de R$ 1 bilhão em tecnologia, conta com diversas ferramentas para a prevenção e gestão de riscos e respostas a desastres, como o Sistema de Monitoramento, Alerta e Alarme, com 202 sirenes e 70 pluviômetros mantidos pelo Governo do Estado.